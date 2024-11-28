Beşiktaş maçı seyircisiz mi oynanacak? Kulüpten önemli açıklama!

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Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi maçı, Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Nagyerdei Stadyumu'nda seyircisiz olarak oynanacak. Macaristan yerel makamları, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçında yaşanan olayları gerekçe göstererek, maçın seyircisiz yapılmasına karar verdi. Taraftarların seyahat planı yapmamaları rica edilmiştir. Maç 28 Kasım 2024 tarihinde oynanacak.

BEŞİKTAŞ MAÇI SEYİRCİSİZ Mİ OYNANACAK?

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv Maçı Seyircisiz Olarak Macaristan’ın Debrecen Şehrinde Oynanacak. Beşiktaş'tan konuyla ilgili şu açıklamalarda bulunuldu;

"Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi müsabakasının kulübümüzün UEFA ve UEFA’ya bağlı ülke federasyonları ve yerel makamlar ile yaptığı görüşmeler neticesinde ev sahipliği yapmayı kabul eden tek ülke olan Macaristan’ın Debrecen kentinde oynanmasına karar verilmiştir.

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Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının seyircili olarak oynanması hususunda Macaristan yerel makamları ile anlaşmaya varılmış olsa da Macaristan yerel yetkilileri, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçında yaşanan olayları gerekçe göstererek bugün müsabakanın seyircisiz olarak oynanmasına karar vermiştir.

Beşiktaş – Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi müsabakası, 28 Kasım 2024 tarihinde Macaristan Debrecen Nagyerdei Stadyumu’nda taraftarlara kapalı olarak oynanacaktır.

Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına taraftarlarımızdan söz konusu müsabaka ile ilgili olarak seyahat programı yapmamalarını önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK"