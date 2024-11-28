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Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Maccabi Tel Aviv muhtemel 11'ler

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Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Maccabi Tel Aviv muhtemel 11ler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 09:43

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bugün Macaristan'ın Debrecen şehrinde İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibini ağırlayacak. Maç Nagyerdei Stadı'nda oynanacak. Seyircisiz oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek. Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maç kadrosu ve canlı yayın bilgisi taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Maccabi Tel Aviv muhtemel 11'ler

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Dört hafta sonunda 6 puanla 18. basamakta yer alan Beşiktaş, İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşacak. Ligde aldığı kötü sonuçların aksine Avrupa'da oynadığı son 2 karşılaşmada Olimpik Lyon ve Malmö'yü mağlup ederek 6 puan toplayan Beşiktaş, 18'inci basamakta yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan İsrail takımı ise 36 takımın mücadele ettiği ligde 35. basamakta bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maçı canlı izle bilgisi araştırmalar arasında yer alıyor. Peki, Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Maccabi Tel Aviv hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ - MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN?

Macaristan'ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadı'nda oynanacak mücadele 28 Kasım (bugün) TSİ 20.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak şifresiz yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Maccabi Tel Aviv muhtemel 11ler

Muçi yok

Beşiktaş'ta Ernest Muçi bugün oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Arnavutluk Milli Takımı'nda sakatlanan ve tedavisi devam eden Muçi, bugün oynanacak karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Maccabi Tel Aviv muhtemel 11ler

Maccabi Tel Aviv'le üçüncü karşılaşma

Beşiktaş, İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'le üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde aynı gruba düşen iki takımın Türkiye'de ve İsrail'de oynadıkları maçları Beşiktaş kazandı.

Siyah-beyazlı ekip kendi evindeki maçı 5-1 kazanırken, deplasmanda oynanan müsabakada ise rakibini 3-2 yendi.

 

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#Beşiktaş Maccabi Tel Aviv#Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv#Avrupa Ligi

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