Beşiktaş - Maccabi maçındaki skandal gol sevincine soruşturma!

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, organizasyonun 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile kozlarını paylaşmıştı. UEFA'nın kararı nedeniyle Macaristan'da oynanan müsabaka, Maccabi'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

SKANDAL SEVİNÇ

İsrail ekibinin maçtaki ilk golünü kaydeden Gavriel Kanichowsky, ağları sarsmasının ardından yaptığı sevinç kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

TFF TALEP ETTİ, SORUŞTURMA AÇILDI

Türkiye Futbol Federasyonu bu durumun ardından harekete geçti ve UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu'ndan oyuncu ve kulübüyle ilgili inceleme başlatılmasını istedi.

TRT Spor'a konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Maccabi'ye yenilmememiz gerekiyordu, o farklı bir maçtı. Aşağılık hareketleri yapınca orada biz buraya dönünce Spor Bakanımız aradı. Biz UEFA'ya sözlü olarak bildirimimizi yaptık. UEFA konuyla ilgili müfettiş atadığını bildirdi." ifadelerini kullandı.