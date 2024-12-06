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Beşiktaş - Maccabi maçındaki skandal gol sevincine soruşturma!

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#TFF#UEFA#Beşiktaş
Beşiktaş - Maccabi maçındaki skandal gol sevincine soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 07:02

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı. Müsabakada ağları sarsan Maccabi oyuncusu Gavriel Kanichowsky'nin gol sevinci ise tepki çekmişti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, organizasyonun 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile kozlarını paylaşmıştı. UEFA'nın kararı nedeniyle Macaristan'da oynanan müsabaka, Maccabi'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

SKANDAL SEVİNÇ

İsrail ekibinin maçtaki ilk golünü kaydeden Gavriel Kanichowsky, ağları sarsmasının ardından yaptığı sevinç kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

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TFF TALEP ETTİ, SORUŞTURMA AÇILDI

Türkiye Futbol Federasyonu bu durumun ardından harekete geçti ve UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu'ndan oyuncu ve kulübüyle ilgili inceleme başlatılmasını istedi.

TRT Spor'a konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Maccabi'ye yenilmememiz gerekiyordu, o farklı bir maçtı. Aşağılık hareketleri yapınca orada biz buraya dönünce Spor Bakanımız aradı. Biz UEFA'ya sözlü olarak bildirimimizi yaptık. UEFA konuyla ilgili müfettiş atadığını bildirdi." ifadelerini kullandı.

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#TFF#UEFA#Beşiktaş

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