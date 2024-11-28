Beşiktaş - Maccabi maçında İsrailli futbolcudan tepki çeken hareket! UEFA milli futbolculara ceza vermişti

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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş'ın İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşılaştığı maçta yapılan gol sevinci tepki çekti.

BEŞİKTAŞ HEYETİ, İSRAİLLİLERLE BİR ARAYA GELMEDİ

Beşiktaşlı yöneticiler karşılaşmayı İsrail ekibinin yöneticileriyle bir arada seyretmek istemedi.

UEFA'ya konuyla ilgili talepte bulunan siyah-beyazlılar için farklı bir loca açılırken Beşiktaş yönetimi, İsraillilerle bir araya gelmedi ve iki kulübün yetkilileri mücadeleyi farklı alanlardan takip etti.

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İSRAİL FEDERASYONU, HACIOSMANOĞLU'NA ULAŞAMADI

Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Nagyerdei Stadı'nda seyircisiz oynanan karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmadı.

Hacıosmanoğlu, Beşiktaş'ın İsrail ekibi ile oynadığı karşılaşmada maçı siyah-beyazlı yöneticilerle birlikte kendilerine ayrılan locada izledi.

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İsrail Futbol Federasyonu Başkanı'nın, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na 3 gündür ulaşmaya çalıştığı ancak cevap alamadığı öğrenildi.

TEPKİ ÇEKEN GOL SEVİNCİ

Müsabakanın 23. dakikasında İsrailli futbolcu Gavriel Kanichowsky, ağlara gönderdiği top sonrası yaptığı gol sevinciyle sosyal medyada tepki çekti.

Maccabili futbolcu Gavriel Kanichowsky, Beşiktaş'a attığı golün ardından gol sevincini İsrail bayrağına asker selamı vererek kutladı.

İsrailli oyuncu Gavriel Kanichowsky'nin yaptığı gol sevincine sosyal medyada tepki yağdı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, EURO 2020 Elemeleri'nde asker selamı verdikleri gerekçesiyle ceza alan milli futbolcularımız ve EURO 2024'te bozkurt selamı verdiği gerekçesiyle iki maç ceza alan Merih Demiral hatırlatıldı.

MİLLİ FUTBOLCULARA KINAMA CEZASI

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde asker selamı veren milli oyunculara kınama ve Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) 50 bin avro para ceza cezası vermişti.

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EURO 2020 Elemeleri'nde 11 Ekim'de Arnavutluk ve 14 Ekim'de Fransa maçlarında asker selamı verdiği gerekçesiyle haklarında disiplin soruşturması açılan milli futbolcular Merih Demiral, Umut Meraş, Burak Yılmaz, Mert Günok, Zeki Çelik, Cenk Tosun, Mahmut Tekdemir, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Sinan Bolat, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç ve İrfan Can Kahveci'ye kınama cezası verilmişti.

MERİH DEMİRAL CEZA ALDI

EURO 2024 Son 16 maçında Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta iki gole imza atan Merih Demiral, 'Bozkurt' işaretiyle yaptığı için UEFA tarafından iki maçla cezalandırılmıştı.

UEFA, resmi internet sitesinden verilen ceza ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

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"Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle, katılabileceği toplam iki (2) UEFA milli takım müsabakasından men edilmesine karar vermiştir."