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Beşiktaş, Lyon deplasmanında ilk puanlarını arıyor! Muhtemel 11'ler belli oldu

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#Beşiktaş#Lyon#Avrupa Ligi
Beşiktaş, Lyon deplasmanında ilk puanlarını arıyor Muhtemel 11ler belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 07:00

UEFA Avrupa Ligi'nde henüz puanla tanışamayan temsilcimiz Beşiktaş, Fransa temsilcisi Olimpik Lyon karşısında ilk puanlarını arıyor. Fransa'da oynanacak mücadelenin heyecanını Tek Maç, Canlı Bahis  ve Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları ile Misli'de yaşayabilirsiniz.

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Groupama Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Alman hakem Harm Osmers yönetecek.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa Ligi'nin ilk 2 haftasında yaptığı maçlarda sahadan puansız ayrıldı. Ajax'a deplasmanda 4-0 yenilen Beşiktaş, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup oldu.

Olimpik Lyon ise organizasyonda çıktığı 2 mücadelede hanesine 6 puan yazdırmayı başardı. Fransa ekibi, Olympiakos'u 2-0, Rangers'ı da 4-1 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER VAR

Siyah-beyazlı takımda Olimpik Lyon maçı öncesinde kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu'nun sakatlığı bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile yapılan müsabakada omzundan sakatlanan Mert Günok, karşılaşmada forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt müsabakasında sol uyluğundan sakatlık yaşayan ve tedavisi süren Ersin Destanoğlu'nun maçta forma giymesi bekleniyor.

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Ersin'in de forma giyememesi durumunda ise Olimpik Lyon karşısında kaleyi Göktuğ Baytekin koruyacak. Beşiktaş'ın altyapısından yetişen 19 yaşındaki file bekçisi, oynaması halinde A takımdaki ilk maçına çıkacak.

Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Gabriel Paulista ile Milot Rashica da Olimpik Lyon karşısında sahada olamayacak.

LYON, SON 5 MAÇINI KAZANDI

Olimpik Lyon, bu sezon son 5 resmi maçından galibiyetle ayrıldı.

Son yenilgisini 22 Eylül'de Olimpik Marsilya ile yaptığı lig maçında yaşayan Lyon, ardından oynadığı 5 karşılaşmayı ise kayıpsız geçti.

Fransa ekibi, ligde çıktığı 3, Avrupa Ligi'nde de yaptığı 2 maçta da rakiplerini mağlup etmeyi başardı.

Pierre Sage'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Lyon, 8 haftası geride kalan Ligue 1'de 13 puanla 7. sırada yer alıyor.

"Lyon - Beşiktaş" maçında Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

Lyon'un muhtemel 11'i:

· Perri
· Niles
· Mata
· Caleta
· Tagliafico
· Matic
· Cherki
· Veretoout
· Tolisso
· Fofana
· Lacazette

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i:

· Ersin
· Svensson
· Uduokhai
· Emirhan
· Masuaku
· Ndour
· Gedson
· Muçi
· Silva
· Semih
· Immobile

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#Beşiktaş#Lyon#Avrupa Ligi

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