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Beşiktaş, Leo Pereira'yı bitiriyor! Anlaşma sağlandı

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Leo Pereira#Flamengo
Beşiktaş, Leo Pereirayı bitiriyor Anlaşma sağlandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 21:37

Beşiktaş, savunma hattını Brezilyalı stoper Leo Pereira ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, 30 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık anlaşmaya vardı.

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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma hattına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

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ANLAŞMA SAĞLANDI

beIN SPORTS'un haberine göre; siyah-beyazlılar, Flamengo forması giyen Brezilyalı stoper Leo Pereira ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardı. Transferin resmiyet kazanması için Flamengo ile bonservis görüşmeleri sürüyor.

Beşiktaş yönetiminin, Brezilya ekibiyle ortak noktada buluşması halinde transferi kısa süre içerisinde tamamlaması bekleniyor.

Beşiktaş, Leo Pereirayı bitiriyor Anlaşma sağlandı

PERFORMANSI

31 Ocak 2020'den bu yana Flamengo forması giyen 30 yaşındaki stoper, bu sezon tüm kulvarlarda 27 karşılaşmada görev yaptı. 1.89 metre boyundaki deneyimli savunmacı, söz konusu maçlarda 2 gol kaydederken toplam 2.372 dakika sahada kaldı.

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#Beşiktaş#Leo Pereira#Flamengo

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