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Beşiktaş Lens, Douglas ve Ljajic'ten kurtulamıyor! Ne arayan var...

#Jeremain Lens#Adem Ljajic#Douglas
Beşiktaş Lens, Douglas ve Ljajicten kurtulamıyor Ne arayan var...
İsmail ER

Beşiktaş transfer için Ljajic, Lens ve Douglas ile vedalaşmayı beklese de 3 oyuncunun da talibi yok. Beşiktaş, kulübe yıllık maliyetleri 5.6 milyon Euro’nun üzerinde olan 3 isimle vedalaşıp en azından sezonun geri kalan kısmı için maaş yükünden kurtulmak istese de Ljajic, Lens ve Douglas için kulübe gelen teklifin olmadığı ortaya çıktı.

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Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından Önder Karaveli ile devam etme kararı alan Beşiktaş’ta transferdeki sessizlik devam ediyor. Kareveli ile sadece 1 kez kaybeden ve üst üste 2 maçını kazanan siyah beyazlılarda sezonun geri kalan bölümü için umutlar artarken kulübün içinde bulunduğu ekonomik durumun yönetimin takviye için eline kolunu bağlıyor.

KULÜP ARAMIYORLAR

Transfer yapılabilmesi için eldeki oyuncularla vedalaşılması gerektiğine vurgu yapan siyah beyazlı idareciler özellikle kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Douglas ile yollarını ayırmak istiyor.

Ancak sözleşmeleri sezon sonunda bitecek 3 oyuncu da Beşiktaş’ta kazandıkları paraları başka takımlarda alamayacakları gerekçesiyle kendilerine kulüp aramak yerine takımdan ayrı idman yapmayı tercih ediyor.

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KİMSE TEKLİF YAPMADI

BEŞİKTAŞ, kulübe yıllık maliyetleri 5.6 milyon Euro’nun üzerinde olan 3 isimle vedalaşıp en azından sezonun geri kalan kısmı için maaş yükünden kurtulmak istese de Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Douglas için kulübe gelen herhangi bir teklifin dahi bulunmadığı ortaya çıktı.

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#Jeremain Lens#Adem Ljajic#Douglas

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