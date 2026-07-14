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Beşiktaş, Leandro Trossard transferini resmen açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Leandro Trossard#Transfer
Beşiktaş, Leandro Trossard transferini resmen açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 15:36

Beşiktaş, Belçikalı yıldız Leandro Trossard transferini resmen duyurdu. 31 yaşındaki kanat oyuncusu bu akşam İstanbul'da olacak.

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Beşiktaş, Leandro Trossard transferinde mutlu sona ulaştı.

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Siyah-Beyazlılar, 31 yaşındaki kanat oyuncusunun transferini resmen açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

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Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Leandro Trossard'ın transferi için oyuncunun kendisi ve kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbolcu Leandro Trossard'ın kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübü The Arsenal Football Club Public Limited Company ile görüşmelere başlanmıştır.”

BAŞKAN ADALI İLE İLK FOTOĞRAF GELDİ

Beşiktaş, Trossard'ın Başkan Adalı'yla birlikte bir fotoğrafını paylaşarak oyuncunun bu akşam 19:30'da İstanbul'da olacağını duyurdu.

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Beşiktaş, Leandro Trossard transferini resmen açıkladı

DÜNYA KUPASI'NDA 5 GOLE KATKI

Belçika ile Dünya Kupası'nda 9 maça çıkan Trossard, 2 gol 3 asistle takımına büyük katkı verdi

Beşiktaş, Leandro Trossard transferini resmen açıkladı

ARSENAL İLE ŞAMPİYON OLDU

Trossard, Premier Lig şampiyonu olduğu Arsenal ile geride kalan sezonda 50 maça çıkmış, 8 gol ve 10 asist yapmıştı.

Beşiktaş, Leandro Trossard transferini resmen açıkladı

Kariyeri

Trossard, futbol hayatına 2011-12 sezonunda ülkesinin takımlarından Genk'te başladı. Buradan Lommel SK, Westerlo ve OH Leuven ekiplerine de kiralanan oyuncu, daha sonrasında 2019'da Brighton'a transfer oldu. Trossard, son olarak 2023'te Arsenal'a transfer oldu ve kulübüyle 1 Premier Lig ve Community Shield şampiyonluğu yaşadı.

 

 

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#Beşiktaş#Leandro Trossard#Transfer

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