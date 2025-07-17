Beşiktaş, Kyle Walker-Peters'ın transferinden vazgeçildiğini açıkladı!

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Beşiktaş Kulübü, Kyle Walker-Peters'ın ek süre talebinde bulunduğunu belirterek bu nedenle transferden vazgeçildiğini açıkladı

28 yaşındaki İngiliz sağ bek oyuncusunun ailesini Türkiye'ye gelmeye ikna edemedi öğrenildi.

'KULÜBÜMÜZ TRANSFERDEN VAZGEÇMİŞTİR'

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Daha önce prensip anlaşmasına vardığımızı ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a davet ettiğimizi duyurduğumuz profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters’in İstanbul’a gelişinin ertelendiği kamuoyunun malumudur.

Kyle Walker-Peters bugün tarafımıza yapmış olduğu bildirimde bir kez daha ek süre talebinde bulunmuştur.

Bunun üzerine kulübümüz, söz konusu futbolcunun transferinden vazgeçmiştir.

Kulübümüz, belirlemiş olduğu politika doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürmektedir."