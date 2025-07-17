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Beşiktaş, Kyle Walker-Peters'ın transferinden vazgeçildiğini açıkladı!

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#Beşiktaş#Kyle Walker-Peters#Transfer
Beşiktaş, Kyle Walker-Petersın transferinden vazgeçildiğini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 14:48

Beşiktaş, İstanbul'a gelmek için ekstra süre talep eden Kyle Walker-Peters'ın transferinden vazgeçildiğini açıkladı.

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Beşiktaş Kulübü, Kyle Walker-Peters'ın ek süre talebinde bulunduğunu belirterek bu nedenle transferden vazgeçildiğini açıkladı

28 yaşındaki İngiliz sağ bek oyuncusunun ailesini Türkiye'ye gelmeye ikna edemedi öğrenildi. 

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'KULÜBÜMÜZ TRANSFERDEN VAZGEÇMİŞTİR'

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Daha önce prensip anlaşmasına vardığımızı ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a davet ettiğimizi duyurduğumuz profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters’in İstanbul’a gelişinin ertelendiği kamuoyunun malumudur.

Kyle Walker-Peters bugün tarafımıza yapmış olduğu bildirimde bir kez daha ek süre talebinde bulunmuştur.

Bunun üzerine kulübümüz, söz konusu futbolcunun transferinden vazgeçmiştir.

Kulübümüz, belirlemiş olduğu politika doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürmektedir."

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#Beşiktaş#Kyle Walker-Peters#Transfer

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