Beşiktaş, Kyle Walker-Peters'ın İstanbul'a geliş saatini açıkladı

Haberin Devamı

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmesini sürdürmek amacıyla yarın (16 Temmuz) saat 17.45’te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır."

Gözden Kaçmasın Süper Lig devinden Jadon Sancho bombası! Görüşmeler resmen başladı Haberi görüntüle

YAZ TRANSFER DÖNEMİNDEKİ 4. TAKVİYE OLACAK

Kyle Walker-Peters anlaşmanın resmiyete kavuşmasının ardından David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü'nün ardından Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 4. oyuncu olacak.

PERFORMANSI

Tottenham alt yapısından yetişen ve 2020 yılından bu yana Southampton forması giyen 28 yaşındaki İngiliz sağ bek, kırmızı-beyazlı formayla çıktığı 2022 resmi maçta 7 gol atıp 12 asist üretti.

Haberin Devamı