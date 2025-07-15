×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş, Kyle Walker-Peters'ın İstanbul'a geliş saatini açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Kyle Walker-Peters
Beşiktaş, Kyle Walker-Petersın İstanbula geliş saatini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 16:40

Beşiktaş, anlaşmaya vardığı Kyle Walker Peters'ın yarın İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Haberin Devamı

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmesini sürdürmek amacıyla yarın (16 Temmuz) saat 17.45’te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır."

Gözden KaçmasınSüper Lig devinden Jadon Sancho bombası Görüşmeler resmen başladıSüper Lig devinden Jadon Sancho bombası! Görüşmeler resmen başladıHaberi görüntüle

YAZ TRANSFER DÖNEMİNDEKİ 4. TAKVİYE OLACAK

Kyle Walker-Peters anlaşmanın resmiyete kavuşmasının ardından David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü'nün ardından Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 4. oyuncu olacak.

PERFORMANSI

Tottenham alt yapısından yetişen ve 2020 yılından bu yana Southampton forması giyen 28 yaşındaki İngiliz sağ bek, kırmızı-beyazlı formayla çıktığı 2022 resmi maçta 7 gol atıp 12 asist üretti.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Kyle Walker-Peters

BAKMADAN GEÇME!