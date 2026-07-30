Beşiktaş, kuzeyi fethetmek için Midtjylland karşısında!

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bugün Danimarka’da Midtjylland’a konuk olacak. MCH Arena’da TSİ 20.00’de başlayacak ve S Sport’tan canlı yayımlanacak maçı İngiliz hakem John Brooks yönetecek.

Kartal’da izinli Trossard, kırmızı kart cezalısı Uduokhai ve sakat Ndidi, Midtjylland’da da ilk maçta kırmızı kart gören Etim bugün yok.

İlk maçı 1-0 kazanan siyah beyazlılar beraberlik halinde bile turu geçecek. Temsilcimiz turu geçerse 3. turda Hradec Kralove-Tromsö eşleşmesinin kazananı ile oynayacak.

ELENiRSE YOLA KUPA 3’TE DEVAM

Kartal elenirse yoluna UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda devam edecek ve Bohemian-Ballkani eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Muhtemel 11'ler;

Midtjylland: Olafsson, Erlic, Kristensen, Sorensen, Osorio, Bravo, Andreassen, Billing, Jensen, Farnculino, Kyu-Sung.

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Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Outtara, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, İlhan, Oh.