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Beşiktaş, kuzeyi fethetmek için Midtjylland karşısında!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#UEFA Avrupa Ligi#Midtjylland
Beşiktaş, kuzeyi fethetmek için Midtjylland karşısında
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 07:00

Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında bugün Danimarka'da sahaya çıkıyor. MCH Arena’da TSİ 20.00’de başlayacak karşılaşmada İngiliz hakem John Brooks düdük çalacak. İlk maçı 1-0 kazanan temsilcimiz her türlü galibiyet ve beraberlikte adını 3. tura yazdıracak.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bugün Danimarka’da Midtjylland’a konuk olacak. MCH Arena’da TSİ 20.00’de başlayacak ve S Sport’tan canlı yayımlanacak maçı İngiliz hakem John Brooks yönetecek.

Kartal’da izinli Trossard, kırmızı kart cezalısı Uduokhai ve sakat Ndidi, Midtjylland’da da ilk maçta kırmızı kart gören Etim bugün yok.

İlk maçı 1-0 kazanan siyah beyazlılar beraberlik halinde bile turu geçecek. Temsilcimiz turu geçerse 3. turda Hradec Kralove-Tromsö eşleşmesinin kazananı ile oynayacak.

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ELENiRSE YOLA KUPA 3’TE DEVAM

Kartal elenirse yoluna UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda devam edecek ve Bohemian-Ballkani eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Muhtemel 11'ler;

Midtjylland: Olafsson, Erlic, Kristensen, Sorensen, Osorio, Bravo, Andreassen, Billing, Jensen, Farnculino, Kyu-Sung.

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Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Outtara, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, İlhan, Oh.

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#Beşiktaş#UEFA Avrupa Ligi#Midtjylland

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