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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.06.2020 - 13:32,Son Güncelleme:

Beşiktaş kuvvet çalıştı

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Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kuvvet ve kondisyon çalışması uygulandı.

İdman, ısınma ve esneme hareketleriyle başladı. Pas ve 5'e 2 top kapma organizasyonuyla devam eden antrenman, istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak yapılan kondisyon çalışmalarıyla tamamlandı.

Beşiktaş, hazırlıklarına saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

Beşiktaş kuvvet çalıştı

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