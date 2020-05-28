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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.05.2020 - 13:06,Son Güncelleme:

Beşiktaş kurucularından Fuat Balkan'ı andı

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Beşiktaş kurucularından Fuat Balkan'ı andı
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Beşiktaş, kulübün kurucularından ve eski başkanlarından Fuat Balkan'ın 50. ölüm yıl dönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Kulübümüzün kurucularından, 1 numaralı üyemiz ve eski başkanlarımızdan Fuat Balkan'ı vefatının 50. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da 1909 yılında doğan ve 28 Mayıs 1970'de vefat eden Fuat Balkan, 1918-1923, 1926-1928 ve 1935-1938'de olmak üzere 3 dönem Beşiktaş Kulübü başkanlığı yapmıştı.

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