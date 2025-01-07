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Beşiktaş kupada Sivasspor’a konuk oluyor

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#Türkiye Kupası#Beşiktaş#Sivasspor
Beşiktaş kupada Sivasspor’a konuk oluyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 07:00

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşamasında ilk haftanın startı bugün oynanacak maçlarla verilecek.

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D Grubu’nda yer alan Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Saat 19.00’da başlayacak mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Saat 21.00’de ise Antalyaspor, Kocaelispor’u konuk edecek. (Raşit Yorgancılar). A Grubu’nda ise 13.00’te Ankaragücü-İskenderunspor (İlker Yasin Avcı), 15.30’da Karagümrük-Çaykur Rizespor (Reşat Onur Coşkunses) maçları var.

EMRECAN, TALHA VE AL MUSRATi KADRODA YOK

Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk maçına bugün çıkacak olan Beşiktaş, Sivasspor deplasmanına 3 oyuncusundan yoksun olarak gitti. Siyah beyazlılarda geçtiğimiz günlerde ameliyat edilen ve tedavi süreci devam eden Emrecan Terzi’nin yanı sıra Çaykur Rizespor maçında arka adalesinde kısmi yırtık saptanan Tayyip Talha Sanuç ile yapılan risk analizi değerlendirmesi sonrası uyluk arka adale grubunda artmış risk saptanan Al Musrati maç kadrosuna alınmadı.

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#Türkiye Kupası#Beşiktaş#Sivasspor

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