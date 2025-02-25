Beşiktaş, kupada Antalyaspor'la karşılaşacağı maçın heyecanı Şampiyon Oranlar ile Misli’de!

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Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 15.00'te başlayacak.

İKİ TAKIMIN KUPA SERÜVENİ

Kupada 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, D Grubu'nda 6 puanla ilk sırada yer alıyor. Antalya temsilcisi ise organizasyonda birer galibiyet ve mağlubiyetle 3 puanla 4. basamakta bulunuyor. Grupta üçüncü maçların ardından ilk 2 sırada yer alacak ekipler, çeyrek finale yükselecek.

MUHTEMEL 11’LER

Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Soner, Townsend, Safuri, Djenepo, Samudio

Beşiktaş: Ersin, Onur, Tayyip Talha, Uduokhai, Masuaku, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Arroyo, Semih, Mustafa Erhan Hekimoğlu

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki takım arasında oynanan son 6 maçta karşılıklı gol oldu.

Son 4 resmi maçını kazanan Beşiktaş, son 12 resmi maçında ise yalnızca 1 kez mağlup oldu.

Antalyaspor'un son 6 maçının 5'inde karşılıklı gol oldu.

Antalyaspor'un son 5 maçının 4'ü ilk yarı 1.5 üst skorla bitti.

MİSLİ YAZARI SAFA CAN KONUKSEVER'İN YORUMU:

Emre Belözoğlu yönetiminde daha zor yenilen bir takım haline büründü Antalyaspor. Ligde son hafta Kasımpaşa önünde aldıkları galibiyet de çok değerliydi. Fakat kupa onlar için ikinci planda gibi. Bodrum yenilgisiyle ilk 2 şanslarını zora soktular. Beşiktaş'ta ise net şekilde Solskjaer etkisini hissetmeye başladık. Antalya deplasmanında biraz daha rotasyonlu 11 sahaya sürebilir Norveçli teknik adam. Sakatlıkları bulunan Necip ve Paulista'nın yanı sıra Chamberlain, Muçi, İmmobile ve Zaynutdinov da kafilede yer almadı. Her şeye rağmen konuk ekibin kazanacağını düşünüyorum.

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MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte Antalyaspor'un galibiyetine 2.96 yerine 3.12, beraberliğe ise 3.19 yerine 3.37 oran veriliyor. Beşiktaş'ın galibiyetinin oranı ise 1.75 yerine 1.82 olarak gösteriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Siyah-beyazlı takım, Onvo Antalyaspor karşısına birçok oyuncusundan yoksun çıkacak. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Emrecan Terzi'nin yanı sıra hazır olmayan Necip Uysal ve Gabriel Paulista'nın müsabakada forma giymesi beklenmiyor. Bakhtiyor Zaynutdinov, Alex Oxlade-Chamberlain, Ernest Muçi ve Ciro Immobile, Antalya kafilesinde yer almadı.

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ANTALYASPOR'DA EKSİKLER

Ev sahibi ekip Antalyaspor'da ise Emre Uzun, Erdoğan Yeşilyurt ve Erdal Rakip sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.