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Beşiktaş kupa maçı ne zaman?

#Beşiktaş Kupa Maçı#Beşiktaş Kupa Maçı Ne Zaman
Beşiktaş kupa maçı ne zaman

Beşiktaş kupa maçı, Siyah Beyazlı taraftarların gündeminde yer alıyor. Takımlarının kupa mücadelesindeki ilerlemesini takip etmek isteyen taraftarlar, Beşiktaş Göztepe maçı için araştırmalarına başladı. Peki, Beşiktaş kupa maçı ne zaman, saat kaçta canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesi bazı bilgiler

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Beşiktaş kupa maçı ile Göztepe karşısında galibiyeti hedefleyecek. Daha önce toplam 74 kez karşı karşıya gelen iki ekip, Göztepe karşısında galibiyet almaları halinde çeyrek finale çıkacak. Peki, Beşiktaş kupa maçı ne zaman? İşte, o karşılaşma öncesi bazı bilgiler

BEŞİKTAŞ KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, kupa maçında Göztepe karşısına çıkacak. 10 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, A Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

GÖZTEPE’NİN KENDİNE GÜVENİ TAM

Spor Toto Süper Lig’de İzmir derbisinde evinde Altay’a 2-0 yenilerek 4 maçlık galibiyet serisini sonlandıran Göztepe, gözünü Ziraat Türkiye Kupası’na çevirdi. Perşembe günü son 16 turunda deplasmanda Beşiktaş’ın rakibi olacak sarı-kırmızılılarda teknik ekip ve futbolcuların tura çok inandığı kaydedildi. Altay mağlubiyetini unutturmak isteyen Göztepe’de teknik direktör Nestor El Maestro’nun as kadroyla Vodafone Park’ta mücadele edeceği bildirildi. Kupada mutlak çeyrek finali hedefleyen İzmir ekibinde, sol arka adalesinden sakatlık yaşayan golcü Adis Jahovic’in İstanbul’da riske edilmeyeceği kaydedildi.

Beşiktaş maçının ardından Süper Lig’de Atakaş Hatayspor’a konuk olacak sarı-kırmızılılarda Sırp teknik adamın oyuncularına sürekli moral aşıladığı belirtildi. Altay mağlubiyetiyle morali bozulan takımı motive etmek için yoğun çaba sarf eden Sırp teknik adamın, "Futbolda galibiyetler kadar yenilgiler de normal. Biz iyi bir takımız. Asla sızlanma lüksüne sahip değiliz. Yakaladığımız serilerle bunu daha önce gösterdik. Hem kupada hem de ligde istediğimiz seviyeye geleceğimizden şüphem yok" cümlelerini kurduğu öğrenildi. 

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