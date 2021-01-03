Beşiktaş Kulübü’nden kınama

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Futbol Takımımızın Süper Ligin 16’ncı haftasında Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı müsabakayı izlemek üzere Bş. Bld. Kadir Has Stadyumunda bulunan Yönetim Kurulu Üyelerimize, karşılaşmayı takip ettikleri locada saldırıda bulunan kişileri şiddetle kınıyoruz. Saldırıyı gerçekleştirenlerin ne Kayseri şehrimizi ne de Kayserispor camiasını temsil etmediklerini biliyor, futbolun güzelliğine gölge düşüren bu tür olayların bir daha asla yaşanmamasını tememni ediyoruz. Yönetim Kurulu Üyelerimize yapılan saldırıdan en az bizim kadar üzüntü duyduğuna yürekten inandığımız Kayserispor Camiasının Başkanı Sayın Berna Gözbaşı, Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebiyi telefonla arayarak üzüntülerini ifade etmiştir. Kulübümüz, Yönetim Kurulu Üyelerimize saldırıda bulunan kişiler hakkında hukuki süreç başlatacak ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır."

Milletvekili Ersoy: Locaya saldırı söz konusu değil

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, Beşiktaşlı yöneticilerin bulunduğu locanın basıldığı yönündeki iddialar hakkında konuştu.

Saldırı gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Ersoy, "Locaya saldırmam söz konusu değil. Onlar, Kayserisporlu yöneticilerin bulunduğu locaya saldırdı. Ben de ’Ne yapıyorsunuz’ dedim. Benim ve kardeşimin yumruk atması söz konusu değil. Ben kimseye vurmadım. Arbede yaşandı. Beşiktaşlı yönetici Adnan Dalgakıran’ın açıklamasını bilinçli yaptığını düşünüyorum. Açıklaması, ’Kimlere hizmet ediyorsunuz’ sorusunu akıllara getiriyor" şeklinde konuştu.

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