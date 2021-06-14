MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş Kulübü, Vodafone Park'ın iskan belgesini aldı
GeriFutbol Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park'ın iskan belgesini aldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 14.06.2021 - 18:05 | Son Güncelleme:

Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park'ın iskan belgesini aldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park'ın iskan belgesini aldı

Beşiktaş Kulübü, maçlarını oynadığı Vodafone Park'ın iskan belgesini aldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 11 Nisan 2016'da hizmete giren Vodafone Park'ın uzun süredir alınamayan iskan belgesinin, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yoğun çalışmaları neticesinde Beşiktaş Belediyesinden alındığı belirtildi.

Ahmet Nur Çebi ile yöneticiler Fatih Hakan Avşar, Berkan Gocay ve Umut Şenol'un, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı ziyaret ettiği, Akpolat'ın hayırlı olması temennisinde bulunarak Vodafone Park'ın iskan belgesini Çebi'ye takdim ettiği aktarıldı.

Beşiktaş Kulübü, Vodafone Parkın iskan belgesini aldı

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi