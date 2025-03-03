×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş Kulübü logosunu yeniledi!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Logo#Sporanasayfa
Beşiktaş Kulübü logosunu yeniledi
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 21:10

Beşiktaş Kulübü, kullandığı logosunda değişikliğe gittiğini duyurdu.

Haberin Devamı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Şanlı armamız, kulübümüzün marka değerini daha iyi yansıtması, dijital ortamda ve baskı uygulamalarında daha belirgin hatlarla kullanılabilmesi amacıyla günümüz markalaşma standartları göz önünde bulundurularak yenilenmiştir. Yenilenen armamız, bugüne kadar kullandığımız arma ile aynı form üzerine çizildi." ifadeleri kullanıldı.

Logoda yapılan değişiklikler şöyle belirtildi:

"122 yıldır gururla taşıdığımız Türk bayrağı büyütüldü. Bayrak, köşe noktalarının zemindeki siyah sütunun sınırlarına oturtulması neticesinde armamızla daha uyumlu bir görünüm kazandı. Armamızda yer alan Türk bayrağındaki kırmızı renk, resmi Türk bayrağındaki kırmızı renkle aynı tona getirildi. Armamızın dış hattındaki siyah kontür kalınlaştırıldı. Beyaz kontür ile aynı kalınlığa getirilen siyah kontür, daha belirgin bir görünüme kavuştu. 'B', 'J' ve 'K' harfleri aynı boyuta ve '1', '9', '0' ve '3' rakamları aynı kalınlığa getirilerek tipografik bütünlük sağlandı."

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Logo#Sporanasayfa

BAKMADAN GEÇME!