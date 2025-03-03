Beşiktaş Kulübü logosunu yeniledi!

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Şanlı armamız, kulübümüzün marka değerini daha iyi yansıtması, dijital ortamda ve baskı uygulamalarında daha belirgin hatlarla kullanılabilmesi amacıyla günümüz markalaşma standartları göz önünde bulundurularak yenilenmiştir. Yenilenen armamız, bugüne kadar kullandığımız arma ile aynı form üzerine çizildi." ifadeleri kullanıldı.

Logoda yapılan değişiklikler şöyle belirtildi:

"122 yıldır gururla taşıdığımız Türk bayrağı büyütüldü. Bayrak, köşe noktalarının zemindeki siyah sütunun sınırlarına oturtulması neticesinde armamızla daha uyumlu bir görünüm kazandı. Armamızda yer alan Türk bayrağındaki kırmızı renk, resmi Türk bayrağındaki kırmızı renkle aynı tona getirildi. Armamızın dış hattındaki siyah kontür kalınlaştırıldı. Beyaz kontür ile aynı kalınlığa getirilen siyah kontür, daha belirgin bir görünüme kavuştu. 'B', 'J' ve 'K' harfleri aynı boyuta ve '1', '9', '0' ve '3' rakamları aynı kalınlığa getirilerek tipografik bütünlük sağlandı."

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