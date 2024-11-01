Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel: Arda Kardeşler için gereği yapılacak

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Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, 2-1 kaybettikleri Galatasaray maçının hakemi Arda Kardeşler’in yönetimiyle ilgili TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’yla görüştüklerini belirterek, “Olayların nasıl cereyan ettiğinin farkında olduğunu ve gereğinin yapılacağının sözünü verdi” dedi.Yücel ‘Gündem Beşiktaş’a yaptığı açıklamada “Çok kötü bir Galatasaray maçı geçirdik. Rezalet hakem yönetimi vardı. Sıkıntımız onunla da kalmadı. Maçın bitiminde Sezgin (Günler) kardeşimizin ufak bir arbededen dolayı içeri alınması söz konusu oldu. 2-3 gündür uyumuyoruz ama güzel haberi aldık. Sezgin kardeşimiz, tutuksuz olarak yargılanacak. Arda Kardeşler’e olan hıncımız geçmedi. Tamamen maça etki eden bir hakem yönetimi oldu. Şu an tüm camia kenetlenmiş durumda. Her şeye ve herkese rağmen ileri bakmak durumundayız” dedi.

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ANKARA'DA MAÇLA İLGİLİ GÖRÜŞTÜK

Yücel şöyle devam etti: “TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Ankara’da görüştük. Galatasaray maçına ilişkin konuştuk. Olayların nasıl cereyan ettiğinin farkında olduğunu ve gereğinin yapılacağının sözünü verdi. Arda Kardeşler’e ilk yarının sonuna kadar maç verilmeyeceği yönünde haberler çıktı ama bu yetmez, biz sonuna kadar kovalayacağız. TFF’ye güveniyorum.” Öte yandan Beşiktaş, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün de sürdürdü. Isınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı