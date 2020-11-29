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GeriFutbol Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den futbolculara kutlama
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Haber Giriş: 29.11.2020 - 23:36 | Son Güncelleme:

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den futbolculara kutlama

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den futbolculara kutlama
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımın Fenerbahçe’yi deplasmanda 4-3 mağlup ettiği maçın ardından futbolcuları ziyaret etti.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe’yi deplasmanda 4-3 mağlup eden futbol takımımız ile BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldi. Çebi, derbide üstün bir performans ortaya koyan futbolcularımız ile teknik direktörümüz Sergen Yalçın ve teknik heyetimizi kutladı." ifadeleri kullanıldı.

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