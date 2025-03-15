Beşiktaş, Konyaspor'a konuk oluyor! Kritik maçın heyecanı Şampiyon Oranlar ile Misli'de!

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Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak 28. hafta mücadelesi, saat 20.30'da başlayacak ve müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

SERİ, DOLMABAHÇE'DE SONA ERDİ

Süper Lig'de üst üste 4 maç kazanan Beşiktaş'ın serisi Gaziantep FK karşısında sol buldu. Solskjaer'in öğrencileri, Selçuk İnan'ın takımına karşı 2-1 kaybetti ve 2025 yılında ilk lig mağlubiyetini yaşadı. Ligde 4. sırada yer alan Beşiktaş, 3. basamaktaki Samsunspor'un Kadıköy deplasmanına gittiği haftada Konyaspor karşısında mutlak 3 puanı hedefliyor.

ATEŞ HATTINDA

Son haftalarda Kayserispor ile Bodrum FK'nın çıkışıyla düşme hattıyla olan puan farkı azalan Konyaspor, son 5 maçta 4 puan toplayabildi. İlk 27 haftada 28 puan alan Recep Uçar'ın öğrencileri, 14. basamakta bulunuyor.

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MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherme, Jevtovic, Prip, Melih, Pedrinho, Yusuf, Aleksic

Beşiktaş: Mert, Tayyip Talha, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Beşiktaş, Konyaspor ile oynadığı son 4 resmi maçı gol yemeden kazanmayı başardı.

- Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan son 7 resmi maçın 6’sı 2-3 gol arasında skorla bitti.

- Beşiktaş’ın deplasmanda oynadığı son 6 lig maçının 5’inde karşılıklı goller oldu.

- Beşiktaş son 5 lig maçının 4’ünde ilk yarıda gol buldu.

MİSLİ YORUMCUSU CAN TONGO’NUN TAHMİNİ

Normal şartlarda tahmin açısından çok riskli bulduğum bir maçtı ama Konyaspor'un eksikleri beni yüksek oranıyla Beşiktaş'a itti. Konyaspor'da hücum hattının en önemli iki ismi Kramer ve Umut Nayır cezalı olduğu için Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek. Bu eksikler zorlu deplasmanda Siyah-Beyazlı takımı daha fazla ön plana çıkarıyor. Yüksek oranıyla tercihim Beşiktaş.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Karşılaşmayı kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %46’sı Beşiktaş'ın galibiyetine oynuyor.

ŞAMPİYON ORAN FARKIYLA MİSLİ'DE

Bu kritik maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte Beşiktaş'ın galibiyetine 2.13, beraberliğe ise 3.29 oran veriliyor. Konyaspor'un galibiyetinin oranı ise 2.76 olarak gösteriliyor.

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* Oranlar değişiklik gösterebilir.





GALATASARAY DERBİSİ ÖNCESİ 4 İSİM SINIRDA

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde Beşiktaş'ta dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu ve Ciro Immobile, bu maçta kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 29. haftadaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.