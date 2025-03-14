Beşiktaş Konyaspor'a konuk olacak! Galatasaray derbisi öncesi 4 isim sınırda

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Cumartesi akşamı deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşmada ilk düdük saat 20.30'da çalacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligdeki 25 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 44 puanla 4. sırada girdi.

Oynadığı son maçta Gaziantep FK'ye sahasında 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, Konyaspor'u yenerek Galatasaray derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.

Bu sezon inişli çıkışlı performans sergileyen Konyaspor ise Süper Lig'de geride kalan bölümde yaptığı 26 müsabakada 7'şer galibiyet ve beraberlik aldı. Konya temsilcisi, 12 maçta kaybederken topladığı 28 puanla 14. basamakta yer alıyor.



2 İSMİN DURUMU BELİRSİZ

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Siyah-beyazlı takımda Konyaspor karşılaşması öncesi iki futbolcunun sakatlığı bulunuyor.

Savunma oyuncuları Bakhtiyor Zaynutdinov ile Jonas Svensson'un durumuna teknik heyetin bugün yapılacak idmanın ardından karar vereceği öğrenildi.

Öte yandan tedavisi süren Emrecan Terzi ile maç eksiği bulunan Necip Uysal'ın da forma giymesi beklenmiyor.



DERBİ ÖNCESİ 4 FUTBOLCU SINIRDA

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde Beşiktaş'ta dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu ve Ciro Immobile, 15 Mart Cumartesi kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 29. haftadaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.