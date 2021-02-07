Beşiktaş-Konyaspor maçındaki kırmızı kart sonrası sosyal medya yıkıldı! N'Sakala'ya tepki ve 7 senelik detay...

Beşiktaş ile Konyaspor'un kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 24. hafta maçında N'Sakala damgasını vurdu.

Karşılaşmanın 15. dakikasında sarı kart gören N'Sakala, 21. dakikada topa hamle yapmak isterken Jevtovic'in ayağına bastı.

Maçın hakemi Halis Özkahya, N'Sakala'ya ikinci sarı kartını çıkardı ve Beşiktaş sahada 10 kişi kaldı.

N'Sakala'nın kırmızı kart görmesiyle birlikte siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyada çok sayıda paylaşımda bulundu.

Taraftarlar, oyuncunun transfer edilmesi sebebiyle Sergen Yalçın'ı da eleştiren paylaşımlar yaptı.









TAM 7 YIL SONRA BİR İLK

Konyaspor maçının 21. dakikasında kırmızı kart gören Fabrice N'Sakala, 2014/15 sezonundan bu yana Domagoj Vida'nın ardından

oyundan en erken atılan Beşiktaş oyuncusu oldu. Hırvat stoper o maçta 6. dakikada oyun dışında kalmıştı.

RIDVAN YILMAZ SAKAT

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Rıdvan Yılmaz, Konyaspor karşısında takımlarını yalnız bıraktı.

Uzun süreli sakatlığının ardında sahalara dönen Gökhan'ın sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edilmişti.

Rıdvan Yılmaz ise Trabzonspor ile oynanan maçta sakatlanmıştı.

DORUKHAN VE MENSAH CEZALI

Beşiktaş'ta cezalı Dorukhan Toköz ile Bernard Mensah karşılaşmada görev alamadı.

Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Dorukhan, Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde olduğu gibi İttifak Holding Konyaspor maçında da forma giyemedi.

Fraport TAV Antalyaspor maçında bu sezonki 4. sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen Mensah da takımını yalnız bıraktı.

CENK TOSUN TRİBÜNDE

Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna dahil ettiği Cenk Tosun, maçı tribünden takip etti.Siyah-beyazlı kulüp, Cenk Tosun'u İngiltere'nin Everton takımından sezon sonuna kadar kiralamıştı.