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Haber Giriş: 27.06.2020 - 14:35,Son Güncelleme:

Beşiktaş - Konyaspor maçında Fikret Orman sürprizi! Vodafone Park'ta karton taraftar...

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Beşiktaş - Konyaspor maçında Fikret Orman sürprizi! Vodafone Park'ta karton taraftar...
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Beşiktaş ile Konyaspor araında Vodafone Park'ta oynanan maçta eski başkan Fikret Orman'ın karton taraftar olarak statta yer alması dikkat çekti.

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, Beşiktaş - Konyaspor maçında Vodefone Park'ta 'karton taraftar' olarak yerini aldı.

Siyah beyazlıların 3-0 kazandığı maçın ardından Fikret Orman maketinin tribünde yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Beşiktaş'ın sosyal medyada paylaştığı takım fotoğrafında arka planda Fikret Orman maketinin yer aldığı görüldü. Fotoğraf, sosyal medyada da kısa zamanda trend oldu.

Beşiktaş - Konyaspor maçında Fikret Orman sürprizi Vodafone Parkta karton taraftar...

Beşiktaş - Konyaspor maçında Fikret Orman sürprizi Vodafone Parkta karton taraftar...

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