Beşiktaş Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rıdvan, Ruiz, Vida, Gökhan, Elneny, Atiba, Diaby, Lens, N'Koudou, Burak

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Selim, Uğur, Alper, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Hadziahmetovic, Bajic

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Ligin 28. haftasında Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi sonunda topladığı 47 puanla 5. sırada bulunuyor. Ligde 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 yenilgiyle 27 puan toplayan İttifak Holding Konyaspor ise 16. sırada yer alıyor. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi.

Konyaspor'u konuk ettiği son dört Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, rakibini Şubat 1993'ten bu yana üst üste beş iç saha karşılaşmasında mağlup edemiyor. Beşiktaş ile oynadığı son yedi Süper Lig maçını kazanamayan Konyaspor, rakibini en son Mayıs 2016'da mağlup edebilmişti. Beşiktaş o maça 2015/16 sezonu şampiyonluğunu garantilemiş bir şekilde çıkmıştı. Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor, 26 Haziran Cuma günü yapacakları maçla lig tarihinde 38. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılar, geride kalan 37 karşılaşmanın 21'ini kazandı, 12'sinde berabere kaldı, 4'ünü yitirdi. Lig müsabakalarında Beşiktaş'ın 75 golüne, rekabetteki son 7 maçı kazanamayan Konyaspor 33 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan maçı Beşiktaş 1-0 kazandı.

Beşiktaş son 16 maçta 7 kez kazanabildi

Beşiktaş, galibiyet sayısında genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son maçlarda yenmekte zorlanıyor. Siyah-beyazlılar, rakibiyle yaptığı son 16 lig maçının 7'sini kazanırken, 7 kez berabere kaldı, 2 kez de yenildi. Bu arada iki takım arasındaki 37 lig maçının Konyaspor 13'ünde gol atamazken, Beşiktaş ise sadece 4'ünde gol yollarında suskun kaldı.

Beşiktaş'ın evindeki maçlar

Beşiktaş, Konyaspor ile ligde ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı 18 maçtan 14'ünü kazandı, 2'sinde berabere kaldı, 2 müsabakayı ise kaybetti. Evinde Konyaspor'a 45 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 12 gol gördü, sahasında son 4 randevuda puan kaybetmedi. Geçen sezon İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş son dakika golüyle 3-2 kazandı.

Bu arada Beşiktaş'ın cezası nedeniyle 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken lig maçı İzmir'de oynanmış ve 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Siyah-beyazlılar, yeni stadının yapımı aşamasında 2014-2015 sezonunda Ankara'da yaptığı müsabakada ise rakibine 1-0 mağlup oldu.

Beşiktaş'tan tarihi fark

Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı.

Konyaspor ise Beşiktaş karşısında ligdeki 4 galibiyetini de tek farklı skorlarla elde etti. Süper Lig tarihinde Konyaspor'u ağırladığı 18 maçın sadece ikisini kaybeden Beşiktaş, bu yenilgileri gol atamadığı iki karşılaşmada aynı skorlarla alırken; diğer 16 mücadelede rakip filelere toplam 45 gol gönderdi. Bu sezon Süper Lig'de en fazla beraberlik alan takım olan Konyaspor'un, son dört deplasman maçının üçü berabere bitti.

Bu sezon Süper Lig'de dokuz maç kaybeden Beşiktaş, aynı sezon içinde daha fazla yenilgiyi en son 2010/11'de almıştı. Cuma günü Süper Lig'de oynadığı son 21 iç saha maçını kaybetmeyen Beşiktaş, son yenilgisini Aralık 2009'da Bursaspor'dan aldı. Konyaspor'a karşı sahaya çıktığı son beş Süper Lig maçında da gol atan Burak Yılmaz, Süper Lig kariyerindeki ilk golleri Beşiktaş formasıyla Konyaspor filelerine göndermişti.

Süper Lig'de oynadığı son iki maçta da rakip fileleri havalandıran Adem Ljajic, Beşiktaş formasıyla ilk kez üç maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor.

Konyaspor'a geldiği Ocak 2016'dan bu yana Süper Lig'de en fazla gol atan üç savunma oyuncusundan biri Nejc Skubic. Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig kariyerinde Sergen Yalçın ile karşılaştığı üç maçı da kaybetmedi ve son iki karşılaşmayı 3-0'lık skorlarla kazandı.

Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş Konyaspor maçı 26 Haziran cuma akşamı saat 21:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımını bu sayfadan takip edebilirsiniz

Beşiktaş'ta 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbol takımında 2 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden sağlık ekibi danışmanı Tekin Kerem Ülkü tarafından yapılan açıklamada, "24 Haziran Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Kovid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, iki futbolcumuzda pozitif Kovid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Federasyon ve kulüplerden Beşiktaş'a "geçmiş olsun" mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Kulüpler Birliği Vakfı, Galatasaray, Fenerbahçe ve Antalyaspor kulüpleri, 2 futbolcusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Beşiktaş Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Yapılan kontroller sonucunda Kovid-19 testleri pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü futbolcuları ile Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TBF'nin Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Beşiktaş Futbol Takımı'nda iki futbolcunun Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Beşiktaş Kulübüne ve testleri pozitif çıkan sporcularına içtenlikle geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

Kulüpler Birliği Vakfının Twitter hesabından yayımlanan açıklamada, "Beşiktaş'ın 2 futbolcusunun Covid 19 test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Futbolculara geçmiş olsun dileklerimizle birlikte acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda, "Koronavirüs testleri pozitif çıkan Beşiktaş futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz." denildi.

Fenerbahçe Kulübünün Twitter hesabından, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübünün 2 futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." mesajı paylaşıldı.

Antalyaspor Kulübü sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Beşiktaş'ın Kovid-19 testleri pozitif çıkan iki futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz. " ifadesine yer verildi.

Beşiktaş'tan Ljajic ve Lens'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbol takımında forma giyen Adem Ljajic ve Jeremain Lens'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İttifak Holding Konyaspor maçına hazırlanan futbol takımımızda, antrenman sırasında sağ uyluk arka adalesi burkulan Adem Ljajic ile sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Jeremain Lens'in Acıbadem Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemeleri sonucu; Adem Ljajic'te ATFL ve CFL sprain, Jeremain Lens'te semitendinosus (grade 1) strain tespit edilmiştir. Adem Ljajic ile Jeremain Lens'in tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.