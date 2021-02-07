Beşiktaş Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Konyaspor karşı karşıya!

Beşiktaş Konyaspor maçının hangi kanalda, ne zaman yayınlanacağı açıklandı. Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Halis Özkahya’nın yöneteceği Beşiktaş Konyaspor maçı saat 19:00’da başlayacak.

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Konyaspor maçı bugün saat 19:00’da oynanacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Beşiktaş Konyaspor maçı beIN SPORTS HD 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Ligin 21. haftasını lider olarak tamamlayan siyah-beyazlı takım son 2 haftada yitirdiği 5 puanla 23. haftada 3. sıraya geriledi.

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'a evinde 2-1 mağlup olan Beşiktaş, sonraki karşılaşmada ise Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan siyah-beyazlı takım, 45 puan elde etti.

İttifak Holding Konyaspor ise 5 maçtır kazanamıyor. Son 5 maçta 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan İttifak Holding Konyaspor, 24 puanla 15. sırada bulunuyor.

DORUKHAN VE MENSAH CEZALI

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ve Bernard Mensah cezaları nedeniyle yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Dorukhan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maçla cezalandırılmıştı.

Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında sarı kart gören ve bu sezon 4. kez bu durumla karşı karşıya kalan Mensah da cezası nedeniyle yarınki karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

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