Beşiktaş, Konya'da sürpriz istemiyor!

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Beşiktaş, Konya’yı devirip, geçen haftaki Gaziantep yenilgisini unutturmayı ve G.Saray derbisi öncesi moral bulmayı hedefliyor.

Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ligde ilk yenilgisini geçen hafta sahasında 2-1’lik skorla Gaziantep’ten alan Beşiktaş, bugün Tümosan Konyaspor deplasmanında kazanarak moral bulmak istiyor.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak.

Siyah beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Zaynutdinov, Emrecan Terzi ve Svensson’un yanı sıra geçen haftaki gibi yabancı sınırına takılan Elan Ricardo Konya’ya götürülmedi.

Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi hata yapmak istemeyen Beşiktaş’ta 4 oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Mert, Ersin, Emirhan ve İmmobile bugün oynayıp kart görmeleri durumunda 24 Mart’taki derbide forma giyemeyecekler.

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SÜPER LiG’DE 2 MAÇ DAHA VAR

13.30 Gaziantep Stadyumu: Gaziantep FK-Bellona Kayserispor (Arda Kardeşler).

16.00 Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu: Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Halil Umut Meler).