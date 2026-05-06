Beşiktaş-Konya maçının kader anını Fırat Aydınus değerlendirdi: 'Penaltı yanlış, hakem sonuca direkt etki etti!'

Fırat Aydınus
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2026 07:00

Hürriyet yazarı ve eski hakem Fırat Aydınus, Türkiye Kupası yarı finalinde dün akşam oynanan Beşiktaş - Konyaspor maçının kader anını değerlendirdi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş, son dakikada penaltıdan yediği golle 1-0 mağlup oldu ve elendi.

 

Tüpraş Stadı'nda oynanan maçın 90+5. dakikasında Konyaspor, penaltı kazandı.

90+8'inci dakikada penaltıyı kullanan Enis Bardhi, topu ağlara göndererek Konyaspor'u finale taşıdı.

Hürriyet spor yazarlarından ve eski FIFA hakemi Fırat Aydınus, hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin son dakikada verdiği penaltı kararını değerlendirdi.

"PENALTI KARARI YANLIŞ"

Aydınus'un köşe yazısı şu şekilde oldu:

Son dakikasında hatalı bir faul kararı verip skoruna tesir ettiği Fenerbahçe-Rize maçından sonra ara vermeden Süper Lig’de Konya-Trabzon ve Kasımpaşa-Kocaeli karşılaşmalarında VAR, 1. Lig’deki Esenler Erok-Pendik müsabakasında da düdük hakemliği yapan Adnan Deniz Kayatepe, dün akşam verdiği hatalı penaltıyla da sonuca direkt etki etti.

90+5. dakikada yaşanan pozisyonda Beşiktaşlı Olaitan’ın, Konyasporlu Olaigbe’ye sağ eliyle yaptığı tutma hareketi ceza sahasına girilmeden son buluyor. Ceza alanı içindeki sol el ve ayak müdahalesi penaltıyı gerektirmez. Sol el sadece temas ediyor.

Çekme yok. Ayakla ise topa net müdahalesi var. Sanırım hakemi sadece ‘temas ettiği o sol eli ceza sahasında çekmeye devam ediyor’ algısı yanılttı.

