Beşiktaş Konya deplasmanında… Real Madrid Zirve Takibini Sürdürebilecek mi? İşte Günün En Çok Oynanan Maçları

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Konyaspor – Beşiktaş Maç Sonucu 2

Günün Şampiyon Oran bültenindeki en çok oynanan maç olan Konyaspor – Beşiktaş karşılaşmasına bahis yapan Misli üyelerinin %48’i konuk ekibin galibiyetini tercih ediyor.

Misli Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Normal şartlarda tahmin açısından çok riskli bulduğum bir maçtı ama Konyaspor'un eksikleri beni yüksek oranıyla Beşiktaş'a itti. Konyaspor'da hücum hattının en önemli iki ismi Kramer ve Umut Nayır cezalı olduğu için Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek. Bu eksikler zorlu deplasmanda Siyah-Beyazlı takımı daha fazla ön plana çıkarıyor. Yüksek oranıyla tercihim Beşiktaş.

Villarreal – Real Madrid Maç Sonucu 2

Günün Şampiyon Oran bültenindeki bir diğer öne çıkan maç canlı sohbet ve canlı yayın seçeneği ile sunulan Villarreal – Real Madrid karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %63’ü Eflatun-Beyazlı ekibin galibiyetine oynuyor.

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Misli Yorumcusu Aykut Aydın’ın Tahmini

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico'yu eleyen Real Madrid moralli ama ligde hata payı yok. Atletico'nun Barcelona'nın ağırlayacağı haftada kazanarak o maçın sonucunu bekleyecekler. Villarreal'den son dönem performansını beğenmiyorum ve Real kazanır diyorum.

Manchester City – Brighton Maç Sonucu 1

Günün en dikkat çeken maçlarından bir diğeri canlı sohbetli Manchester City – Brighton karşılaşmasına bahis alan Misli üyelerinin %46’sı ev sahibi ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli Yorumcusu Mert Artun’un Tahmini

Brighton 7-0’lık Forest yenilgisi sonrası çıktığı 6 resmi maçı da kazandı. Sezonun ilk yarısında da 2-1 yenmeyi başarmıştı Manchester City’yi. İlk 4 yarışı için geçen hafta çok kritik bir yenilgi alan Guardiola’nın ekibi evinde son 8 maçta 3 yenilgi almış durumda. Bu sezon toplamda 9 yenilgileri oldu. Ligin en formda ekiplerinden biri karşısında da zorlanacaklarını düşünüyorum. Ancak City’nin iyi gününde neler yapabileceğini Newcastle maçında gördük. Gollü bir maç bekliyorum, Etihad’da en az 3 gol izleriz bu keyifli 90 dakikada.

Tek Maçtan Yatanlara %10 Misli Puan Hediye

Misli, kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni üyelere 500 TL kampanyasından sonra şimdi de tek maçtan yatanlara özel bir kampanya sunuyor. Misli’de tüm üyeler, tek maçtan yattıkları takdirde yatırdıkları miktarın %10’unu almaya hak kazanıyor. Kampanya ile ilgili detaylar Misli’de…