Beşiktaş kongresinde Galatasaray’ı kızdıran sözler

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Kongre salonunda bazı üyeler Galatasaray aleyhine tezahüratlarda bulununca, Ahmet Akpınar başkanlığındaki divan başkanlığından, “Arkadaşlar, bu tezahüratlarla bir dahaki seçime katılamazsanız görürsünüz! 6222’yi uygulayıverirler! Boşverin maklubecilerle uğraşmayın. Biz Beşiktaş’a bakalım, bizim için Beşiktaş önemli” anonsu yapıldı. Bu sözlere Galatasaray Kulübü’nün tepkisi çok sert oldu... Genel sekreter Eray Yazgan, Ahmet Akpınar’ı bu sözler nedeniyle mahkemeye vereceklerini duyurdu.

HESABINI SORACAĞIZ

Yazgan, “Açıklama yapmayacağız, direkt mahkemeye vereceğiz. Bu tip kötü niyetli insanların yaptığı açıklamaların hesabını mahkemede soracağız. Bu açıklamaları sadece 6222 değil, insanlar arasında kin ve nefret tetikleyecek açıklamalar olarak da görüyoruz. Bu vatan hainliğidir. Bu kişinin yapmak istediği bölücülüğe alet olmayacağız” ifadelerini kullandı.