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Beşiktaş, Konferans Ligi’nde liderlik peşinde

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#Beşiktaş#Konferans Ligi#Şenol Güneş
Beşiktaş, Konferans Ligi’nde liderlik peşinde
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 07:00

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi’nde yarın Lugano’yu net bir skorla yenip grubun zirvesine çıkmak istiyor. 

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Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi’nde yarın seyircisi önünde Lugano’yu devirip grupta ilk galibiyetini almak istiyor. Bu sezon Süper Lig’de üst üste 2 maçta galibiyeti bulunmayan siyah beyazlılar Avrupa’da ise yoluna yenilgisiz devam ederken elemelerde 6’da 6’lık performansının ardından grup mücadelesine Brugge beraberliği ile başladı. Ancak diğer maçta da eşitliğin bozulmaması ile birlikte ilk maç haftasında tüm takımlar 1’er puana sahip bir şekilde sıralanırken Kartal 2. maçta bu durumu fırsata çevirmenin planlarını yapıyor.

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MORALLER YERiNDE

 Konya deplasmanında alınan 3 puanın moraliyle sahaya çıkacak olan Beşiktaş taraftarının da desteğiyle net bir galibiyete imza atarak grupta liderlik şansını kaçırmak istemiyor.

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#Beşiktaş#Konferans Ligi#Şenol Güneş

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