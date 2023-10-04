Beşiktaş, Konferans Ligi’nde liderlik peşinde

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Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi’nde yarın seyircisi önünde Lugano’yu devirip grupta ilk galibiyetini almak istiyor. Bu sezon Süper Lig’de üst üste 2 maçta galibiyeti bulunmayan siyah beyazlılar Avrupa’da ise yoluna yenilgisiz devam ederken elemelerde 6’da 6’lık performansının ardından grup mücadelesine Brugge beraberliği ile başladı. Ancak diğer maçta da eşitliğin bozulmaması ile birlikte ilk maç haftasında tüm takımlar 1’er puana sahip bir şekilde sıralanırken Kartal 2. maçta bu durumu fırsata çevirmenin planlarını yapıyor.

MORALLER YERiNDE

Konya deplasmanında alınan 3 puanın moraliyle sahaya çıkacak olan Beşiktaş taraftarının da desteğiyle net bir galibiyete imza atarak grupta liderlik şansını kaçırmak istemiyor.