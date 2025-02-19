Beşiktaş koçu Dusan Alimpijevic'ten Fenerbahçe Beko itirafı

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Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı Başantr en örü Dusan Alimpijevic, en büyük hayalinin siyah-beyazlı ekiple THY Avrupa Ligi'nde mücadele etmek olduğunu söyledi.

Sırp başantr en ör, 2023't en bu yana görev yaptığı Beşiktaş 'taki hedefleri, Türk basketbolu, A Milli Takım, NBA'de forma giy en milli basketbolcu Alper en Ş en gün, Basketbol Gelişim Merkezi, NBA'in Avrupa 'da lig kurma projesi, THY Avrupa Ligi ve İstanbul'daki yaşantısıyla ilgili AA muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Beşiktaş 'ta bir basketbol kültürü oluşturmayı amaçladıklarını belirt en Alimpijevic, " En önemli nokta istikrar. Sistemde, çok çalışmada, sonuçlarda ve oyuncu gelişiminde istikrarlı olmalıyız. İki sezondur Basketbol Süper Ligi'nde play-off'a kalıyoruz. BKT Avrupa Kupası'nda gruptan çıkıyoruz. İstikrarlı bir şekilde gelişimimizi sürdürmeliyiz." diye konuştu.

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Sekizli finallere kaldıkları BKT Avrupa Kupası'nda bu sezonun öncek ile re göre daha farklı olduğunun altını çiz en Dusan Alimpijevic, şu ifadeleri kullandı:

"Birçok takımın önemli yatırımlar yaptığını gördük. Hapoel Tel Aviv, Avrupa Kupası tarihinin en büyük bütçelerind en birini oluşturdu. Val en cia ve Bahçeşehir Koleji de bazı THY Avrupa Ligi ekiplerind en daha büyük bütçeli kadrolar kurdu. Birbirimize ve yaptıklarımıza inanıyoruz. Bana göre kararlılık her şeydir. Her kulvarda istikrarlı olmalı ve en iyimizi ortaya koymalıyız. Adım adım ve maç maç düşünüyorum. En büyük hayalim Beşiktaş ile THY Avrupa Ligi'nde oynamak. Beşiktaş ; altyapısı, taraftar kitlesi, organizasyonu ve tarihiyle bunu hak ediyor. Yalnız bunu başka şeylerle eşleştirmeye de ihtiyacımız var. İlk başta finansal. Sonra diğer şeyleri ciddi bir şekilde konuşabiliriz. Öncelikle finansal olarak diğer takımlarla baş edeb ile cek noktaya gelmemiz gerekiyor."

"TÜRKİYE PARLAK BİR OYUNCU GELECEĞİNE SAHİP"

Dusan Alimpijevic, Türk basketbolunun iyi bir g en ç j en erasyona sahip olduğunu belirterek, çok çalışmanın önemine vurgu yaptı.

Türkiye'de görev yaptığı sürede g en ç oyuncuların gelişimine katkı sağlamayı hedeflediğini anlatan 38 yaşındaki başantr en ör, "Onların farklı bir seviyeye çıkması ve daha iyi kontratlar almasını istedim. Türkiye, şüphesiz parlak bir oyuncu geleceğine sahip. Türkiye'de çok fazla iyi organizasyon ve programlar var. Çok iyi başantr en örler bulunuyor. Dolayısıyla çok yakında g en ç kuşak farklı şeyler ortaya koyabilir. Çok çalışmak önemli. Zaman değişiyor. Çok çalışmanın önemini unutuyoruz. G en çlerin daha fazla çalışması lazım." şeklinde görüş belirtti.

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"ALPEREN GELECEĞİN EN İYİLERİNDEN OLABİLİR"

Alimpijevic, NBA ekibi Houston Rockets'ta forma giy en ve bu sezon All-Star seç ile rek büyük bir başarıya imza atan milli basketbolcu Alper en Ş en gün'ün inanılmaz bir gelişim gösterdiğini aktardı.

22 yaşındaki basketbolcuyu izlemekt en büyük keyif aldığını ifade ed en Sırp çalıştırıcı, "Alper en Ş en gün, sadece NBA'in değil basketbolda geleceğin en iyi oyuncularından biri olabilir. Beşiktaş 'tan NBA'e gitmesi ve All-Star seçilmesi kulübümüzün imajı açısından çok iyi. Bu kulüpteki herkesin Alper en ile gurur duyduğuna eminim. Bu, kulübümüz için büyük bir onur. Alper en , çok güzel işer ortaya koydu. NBA'de inanılmaz bir performans gösteriyor. Birçok maçını izledim. Yüksek en erjisi ve oyun zekasıyla baş edilmesi zor bir oyuncu. Ortaya koyduklarını çok beğ en iyorum." değerl en dirmesinde bulundu.

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"BASKETBOL GELİŞİM MERKEZİ İNANILMAZ"

Dusan Alimpijevic, Türk basketbolunun y en i kalesi olma niteliği taşıyan Basketbol Gelişim Merkezi'nin (BGM) bir oyuncunun yetişmesi için bütün imkanları barındırdığını söyledi.

BGM ile ilgili övgü dolu ifadeler kullanan Alimpijevic, şu görüşleri paylaştı:

"Basketbol Gelişim Merkezi'ne gittim. Orası inanılmaz. Çok iyi salonlar ve spor alanları var. Bir basketbolcunun yetişmesi için bütün imkanlar sunulmuş. Ancak basketbolcu yetişmesi için birçok şeyin ortaya konarak bir araya gelmesi gerekiyor. Tesis, insan gücü ve bilgi. Bunların hepsi bir arada olmalı. Gördüğüm kadarıyla Türkiye'de bunların hepsi sağlanıyor ancak sonuç alınması zaman alacaktır. Türkiye'de 5. yılım ve her şeyin çok iyi gittiğini söylemeliyim. Türkiye'de 80 milyonun üzerinde oldukça g en ç bir nüfus var. Bu ülke sadece basketbola değil spora birçok yatırım yapıyor. Bunların karşılığında güzel sonuçlar alınacağına inanıyorum. Basketbolda oyuncu yetişmesi için her şey yapılıyor."

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"TÜRKİYE'NİN MADALYA İÇİN ÇOK ŞANSI VAR"

Sırp başantr en ör, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanab ile cek güçte olduğunu d ile getirdi.

Ay-yıldızlıların başantr en örü Ergin Ataman'ın kulüp kari yer inde birçok kupa kazandığını ve bu başarısını milli takımda da elde etmek istediğini kayded en Dusan Alimpijevic, "Ergin Ataman, her zaman madalya hedefini vurguluyor. Türk basketbolcular, başantr en örlerinin söylediğine inanmalı. Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'nda gerçekt en madalya için büyük bir şansı var çünkü birçok iyi oyuncusu Avrupa 'ya döndü. Şampiyonada fiziksel olarak daha iyi olacaklardır. Oyuncuların Avrupa 'ya dönmesi avantaj çünkü daha fazla süre ve sorumluluk alıyorlar. Türkiye, her zaman önemli oyunculara sahip bir takım." ifadelerini kullandı.

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"OBRADOVIC'İ BAŞKASIYLA KIYASLAMAK DELİCE"

Alimpijevic, Avrupa 'nın en başarılı başantr en örleri arasında kabul ed ile n vatandaşı Zeljko Obradovic't en çok şey öğr en diğini belirtti.

Partizan'ın başantr en örlüğünü üstl en en Obradovic'in kazandığı başarılarla çok özel biri olduğunu vurgulayan 38 yaşındaki çalıştırıcı, "Obradovic'i başka biriyle kıyaslamak delice. 9 kez Avrupa Ligi'ni kazanmak çok özel bir şey. Obradovic't en birçok şey öğr en iyorum. Aynı ülk en in vatandaşıyız. Ona sorular sorabiliyoruz ve pratik yapabiliyoruz. Bu bizim için büyük bir şey." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE YAŞAMAKTAN KEYİF ALIYORUM"

İstanbul'da yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu d ile getir en Dusan Alimpijevic, Türk mutfağından da övgüyle bahsetti.

2020'd en bu yana bulunduğu Türkiye'de çok güzel anılar biriktirdiğini anlatan Alimpijevic, şöyle konuştu:

"Türkiye'de yaşamaktan çok keyif alıyorum. A ile m de burada yaşadığı için çok mutlu. İstanbul, harika bir şehir. Çok farklı kültürler ve yer lere sahip. Herkes keyif alab ile cek bir yer bulabilir. Türk insanı, Sırp insanına çok b en ziyor. Yaşam tarzı, yiyecek, içecek ve hatta müzik zevki... İki insan da hayattan zevk almayı biliyor. Bu ned en lerle burada yaşamak hiç de zor değil. Gel en eksel Türk yemeklerini çok seviyorum. Bana göre Türkiye, en iyi yemeklere sahip ülke. Türk kahvaltısı en iyisi, bayılıyorum. Kebap ve döneri de seviyorum. Çocuklarım mantıyı da seviyor."

"FENERBAHÇE BEKO AVRUPA'DA EN İYİ OYNAYAN TAKIM"

Dusan Alimpijevic, F en erbahçe Beko'yu THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in en büyük adaylarından biri olarak gösterdi.

Sırp başantr en ör, THY Avrupa Ligi'nde bu sezona dair görüşlerinin sorulması üzerine, "F en erbahçe, şu an sadece Türkiye'de değil Avrupa 'da da en iyi basketbol oynayan takım. Onlara saygı duyuyorum çünkü sezon başında birçok sakatlık yaşamalarına rağm en çok iy ile r. F en erbahçe, Olympiakos ve Panathinaikos'u Dörtlü Final'in en büyük adayları olarak görüyorum. Dördüncü takım sürpriz olabilir. Monaco, Real Madrid ve Barcelona da büyük takımlar. Onları k en arda tutamayız. Herkes sürpriz yapabilir. Bu, Sırp takımlarından biri b ile olabilir." şeklinde görüş belirtti.

NBA PROJESİ HAKKINDA

Alimpijevic, NBA'in Avrupa 'da lig kurma projesinin hayata geçmesi halinde kıta basketbolunu kesinlikle değiştireceğini ifade etti.

NBA yönetiminin Avrupa 'da lig kurma projesine ilişkin düşüncelerini paylaşan Dusan Alimpijevic, "Bu proj en in Avrupa basketbolunu kesinlikle değiştireceğini düşünüyorum. Başka ülkelerd en de takımlar bu lige dahil olabilir. Londra ve Paris k en tleri, NBA için çok önemli. Dubai'd en ve Asya'dan bazı takımların Avrupa basketboluna büyük bütçelerle katılacağına dair bilg ile r var. NBA, kulüplerd en çok şehirlere önem veriyor. NBA için Londra ve Paris gibi şehirlerin önemi büyük . Kim bilir bu belki de Avrupa basketbolunda çok şeyi değiştirecek." değerl en dirmesinde bulundu.

"YÖNETİM DEĞİŞİKLİKLERİ BİZİ ETKİLEDİ"

Beşiktaş 'ta 4 farklı başkan ve yönetim kuruluyla görev yaptıkları için bazı sorunlar yaşadıklarını aktaran Alimpijevic, şunları kaydetti: