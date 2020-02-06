Beşiktaş, Kocaelispor'un genç yıldızı Gökdeniz Bayrakdar'ı istiyor
Teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş'ta geleceğe yatırımlar devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Kocaelispor formasıyla TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 22 maçta 11 gol 3 asistle oynayan 18 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar'ı kadrosuna katmak istiyor.
TFF 3. Lig temsilcisi Kocaelispor'un 18 yaşındaki genç oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar ile ilgilenen takımlar arasına Beşiktaş da girdi ve önemli mesafe kat etti.
Siyah-beyazlılar, Körfez kulübüyle masaya oturacak ve transfere nokta koyacak. Yönetimin hedefi gelecek yılları da düşünerek takımı gençleştirmek olarak dikkat çekiyor.
22 MAÇTA 11 GOL
18 yaşındaki oyuncu bu sezon TFF 3. Lig'de 20, Türkiye Kupası'nda da 2 karşılaşmada toplam 11 gol 3 asist yaptı. 18 yaşındaki yıldız adayı kanatlarda ve forvette görev alabiliyor.
Gökdeniz ile yakından ilgilenen takımlar arasında Antalyaspor ve Denizlispor da var.
22 MAÇTA 11 GOL
18 yaşındaki oyuncu bu sezon TFF 3. Lig'de 20, Türkiye Kupası'nda da 2 karşılaşmada toplam 11 gol 3 asist yaptı. 18 yaşındaki yıldız adayı kanatlarda ve forvette görev alabiliyor.
Gökdeniz ile yakından ilgilenen takımlar arasında Antalyaspor ve Denizlispor da var. (Sabah)
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