Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'i Sivasspor'a kiralık gönderdi

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Beşiktaş'tan yapılan açıklamada; "Kerem Atakan Kesgin, EMS Yapı Sivasspor’a Geçici Transfer Oldu. Profesyonel futbolcularımızdan Kerem Atakan Kesgin, 2023-24 sezonu sonuna kadar EMS Yapı Sivasspor’a geçici transfer olmuştur. Kerem Atakan Kesgin’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Sivasspor da transferi kendi resmi kanallarından duyurdu.

Kerem Atakan Kesgin, 2022 yazında 1.4 milyon euro karşılığında Sivasspor'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu.