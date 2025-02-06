×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş, Keny Arroyo'yu resmen duyurdu!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Süper Lig#Transfer
Beşiktaş, Keny Arroyoyu resmen duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 22:08

Beşiktaş, Independiente forması giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Keny Arroyo'nun kendisi ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Haberin Devamı

Beşiktaş, Keny Alexander Arroyo Alvarado ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Siyah - beyazlı kulüpten yapılan transfer duyurusunda şu ifadeler kullanıldı;

Kulübümüz, Independiente del Valle kulübünde forma giyen Keny Alexander Arroyo Alvarado’nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır.

Keny Arroyo, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'a gelecektir." 

Keny Alexander Arroyo Alvarado kimdir?

14 Şubat 2006 tarihinde Ekvador’da dünyaya geldi. Independiente del Valle altyapısında yetişti. Sergilediği başarılı performansla aynı kulüpte A takıma yükselen kanat oyuncusu Arroyo, iki kez Ekvador milli takımı forması giydi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Süper Lig#Transfer

BAKMADAN GEÇME!