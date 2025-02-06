Beşiktaş, Keny Arroyo'yu resmen duyurdu!

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Beşiktaş, Keny Alexander Arroyo Alvarado ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Siyah - beyazlı kulüpten yapılan transfer duyurusunda şu ifadeler kullanıldı;

Kulübümüz, Independiente del Valle kulübünde forma giyen Keny Alexander Arroyo Alvarado’nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır.



Keny Arroyo, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'a gelecektir."



Keny Alexander Arroyo Alvarado kimdir?



14 Şubat 2006 tarihinde Ekvador’da dünyaya geldi. Independiente del Valle altyapısında yetişti. Sergilediği başarılı performansla aynı kulüpte A takıma yükselen kanat oyuncusu Arroyo, iki kez Ekvador milli takımı forması giydi.