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Futbol
Haber Giriş: 28.12.2020 - 10:41 | Son Güncelleme:

Beşiktaş, Kenan Karaman'ı transfer gündemine aldı

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Beşiktaş, Kenan Karaman'ı transfer gündemine aldı
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Beşiktaş, Fortuna Düsseldorf'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kenan Karaman'ı listesine aldı. Kenan Karaman ile Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği biliniyor.

Gelecek sezondan itibaren yürürlüğe girecek yabancı sınırı nedeniyle transferde Türk oyunculara yönelen Beşiktaş, Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kenan Karaman'ı gündemine aldı.



A Spor'un haberine göre; Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Kenan Karaman'ı takımda görmeyi çok istiyor. Kenan Karaman ile Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği biliniyor.

Beşiktaş, Kenan Karamanı transfer gündemine aldı

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