Beşiktaş, Kenan Karaman'ı transfer gündemine aldı

Gelecek sezondan itibaren yürürlüğe girecek yabancı sınırı nedeniyle transferde Türk oyunculara yönelen Beşiktaş, Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kenan Karaman'ı gündemine aldı.





A Spor'un haberine göre; Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Kenan Karaman'ı takımda görmeyi çok istiyor. Kenan Karaman ile Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği biliniyor.

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