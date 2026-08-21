Beşiktaş kazandı, Trabzonspor kaybetti: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup ederek lig aşaması için büyük avantaj yakaladı. Siyah-beyazlılar bu galibiyetiyle Türkiye'nin UEFA ülke puanına 0,200 katkı sağladı.

Trabzonspor ise sahasında karşılaştığı Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu ve turu zora soktu. Bordo-mavililer bu sonuça haftayı Türkiye'nin UEFA ülke puanına katkı sağlayamadan tamamladı.

TÜRKİYE 9. SIRADA

Play-off turu ilk maçlarının ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 48.275 puanla 9. basamakta yer aldı.

Polonya 44.825 puanla 10. sıraya yükselirken, Çekya 44.325 puanla 11. sırada kaldı. Yunanistan ise 42.012 puanla 12. basamakta bulunuyor.

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SIRALAMAYI DOĞRUDAN ETKİLEYECEK

Türkiye ile Polonya arasındaki fark 3.450 puan, Çekya ile fark ise 3.950 puan seviyesinde bulunuyor. Play-off rövanşları ve takımların lig aşamasına kalıp kalamayacağı, sezonun devamında ülke puanı yarışının seyrini doğrudan etkileyecek.

HEDEF 6. SIRAYA YÜKSELMEK!

Türkiye bu sezon UEFA ülke puanı sıralamasında 6. sıraya yükselebilirse 2027-2028 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne göndereceği takım sayısı 3'e, Avrupa'ya göndereceği toplam takım sayısı ise 6'ya yükselecek ve Devler Ligi'ne iki takımımız doğrudan lig etabından katılım sağlayacak, diğer takımımız ise 3. ön eleme turundan itibaren dahil olacak.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM (21 AĞUSTOS İTİBARIYLA)