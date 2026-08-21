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Beşiktaş kazandı, Trabzonspor kaybetti: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!

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#Avrupa Ligi#Beşiktaş#Trabzonspor
Beşiktaş kazandı, Trabzonspor kaybetti: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2026 08:36

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçlarının ardından ülke puanı sıralaması güncellendi. Türkiye'nin temsilcilerinden Beşiktaş, Kauno Zalgiris karşısındaki 3-0’lık galibiyetiyle puan kazandırırken, Trabzonspor ise Ferencvaros’a 1-0 mağlup olarak haftayı boş geçti. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup ederek lig aşaması için büyük avantaj yakaladı. Siyah-beyazlılar bu galibiyetiyle Türkiye'nin UEFA ülke puanına 0,200 katkı sağladı.

Trabzonspor ise sahasında karşılaştığı Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu ve turu zora soktu. Bordo-mavililer bu sonuça haftayı Türkiye'nin UEFA ülke puanına katkı sağlayamadan tamamladı.

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TÜRKİYE 9. SIRADA

Play-off turu ilk maçlarının ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 48.275 puanla 9. basamakta yer aldı.

Polonya 44.825 puanla 10. sıraya yükselirken, Çekya 44.325 puanla 11. sırada kaldı. Yunanistan ise 42.012 puanla 12. basamakta bulunuyor.

Beşiktaş kazandı, Trabzonspor kaybetti: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

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SIRALAMAYI DOĞRUDAN ETKİLEYECEK

Türkiye ile Polonya arasındaki fark 3.450 puan, Çekya ile fark ise 3.950 puan seviyesinde bulunuyor. Play-off rövanşları ve takımların lig aşamasına kalıp kalamayacağı, sezonun devamında ülke puanı yarışının seyrini doğrudan etkileyecek.

Beşiktaş kazandı, Trabzonspor kaybetti: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

HEDEF 6. SIRAYA YÜKSELMEK!

Türkiye bu sezon UEFA ülke puanı sıralamasında 6. sıraya yükselebilirse 2027-2028 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne göndereceği takım sayısı 3'e, Avrupa'ya göndereceği toplam takım sayısı ise 6'ya yükselecek ve Devler Ligi'ne iki takımımız doğrudan lig etabından katılım sağlayacak, diğer takımımız ise 3. ön eleme turundan itibaren dahil olacak.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM (21 AĞUSTOS İTİBARIYLA)

  1. İngiltere | 101.907 puan
  2. İtalya | 87.732 puan
  3. İspanya | 82.493 puan
  4. Almanya | 80.259 puan
  5. Fransa | 68.010 puan
  6. Portekiz | 64.250 puan
  7. Belçika | 58.650 puan
  8. Hollanda | 52.062 puan
  9. TÜRKİYE | 48.275 puan
  10. Polonya | 44.825 puan
  11. Çekya | 44.325 puan
  12. Yunanistan | 42.012 puan
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#Avrupa Ligi#Beşiktaş#Trabzonspor

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