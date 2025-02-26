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Beşiktaş Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

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#Beşiktaş#Kayserispor#Süper Lig
Beşiktaş Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 17:32

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 1 Mart Cumartesi günü sahasında Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, top kapma ve pas çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Dar alanda taktik organizasyonlarla devam eden idmanın, çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Onvo Antalyaspor ile yapılan karşılaşmada forma giyen futbolcuların salonda rejenerasyon çalışması yaptıkları bildirildi.

Beşiktaş, Kayserispor müsabakasının hazırlıklarını bir günlük iznin ardından 28 Şubat Cuma günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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#Beşiktaş#Kayserispor#Süper Lig

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