Beşiktaş-Kayserispor maçında Cüneyt Çakır'ın kararının ardından sosyal medya yıkıldı! Nihat Kahveci'den paylaşım...

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u ağırlarken, mücadelenin henüz 3. dakikasında hakem Cüneyt Çakır'ın verdiği penaltı kararı tartışma konusu oldu.

Gökhan Töre'nin pasıyla ceza sahasına giren Adem Ljajic, Kvrzic'in hamlesiyle yerde kaldı ve Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Verilen karara Kayserisporlu futbolcular bir süre itiraz ederken, VAR hakemi Alper Ulusoy'la konuşan Çakır kararını değiştirmedi ve atışın kullanılmasını istedi. Topun başına geçen Rachid Ghezzal, siyah-beyazlıları 1-0 öne geçirdi.

Bu gol sonrası eski Beşiktaşlı futbolcu ve futbol yorumcusu Nihat Kahveci, sosyal medyada Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi.

Kahveci paylaşımında, "19 dakika, ne maç oluyor Beşiktaş maçı. Penaltı dışında tabii ki. Bence penaltı değil" ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş-Kayserispor maçındaki tartışmalı karara bazı futbolseverler de sosyal medyada tepki gösterdi. Pozisyonun penaltı olmadığını iddia eden kullanıcılar, Cüneyt Çakır'ı verdiği karar nedeniyle eleştiri yağmuruna tuttular.

YENİ FORVET GÖKHAN TÖRE

Süper Lig'in 37. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, forvetteki eksikler nedeniyle bu mevkide Gökhan Töre'ye şans tanıdı.

Vincent Aboubakar, Cyle Larin ve Cenk Tosun'un sakatlıkları sonrasında elinde forvet orijinli futbolcusu kalmayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın ileri ucunda Gökhan Töre'ye forma verdi.

Bu sezon ikinci kez ilk 11'de sahaya çıkan Gökhan Töre, ligdeki son golünü siyah-beyazlıların Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda oynadığı ve 4-2 kazandığı maçta kaydetmişti.

Tecrübeli oyuncu, MKE Ankaragücü maçında başkent ekibinin kazandığı son penaltıya sebep olmuştu.

SERGEN YALÇIN'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Sergen Yalçın, ligde son oynadıkları Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.

Siyah-beyazlı oyuncuların yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle kadro kurmakta güçlük çeken Yalçın, cezalı Welinton'un yerine Francisco Montero'yu görevlendirdi.

Defans kurgusunda zorunlu değişiklik yapmak zorunda kalan Yalçın, orta sahada Dorukhan Toköz'ün yerine Adem Ljajic'i, bugün sakatlığı açıklanan ve maç kadrosundan çıkarılan Atiba Hutchinson'ın yerine Necip Uysal'ı, Cyle

Larin'in yokluğunda da Georges-Kevin N'Koudou'yu sahaya sürdü.

Vincent Aboubakar'ın yerine de forvette Gökhan Töre görev yaptı.

MONTERO 13 MAÇ SONRA 11'DE

Siyah-beyazlı ekibin İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero, 13 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Montero, en son 22. haftada oynanan ve siyah-beyazlı ekibin 2-1 kaybettiği Trabzonspor maçında 11'de görev yapmıştı.

Trabzonspor maçının ardından sadece Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında süre alan Montero, 90. dakikada Larin'in yerine oyuna dahil olmuştu.

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