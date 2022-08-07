Beşiktaş-Kayserispor maçında Cenk Tosun çılgına döndü! Golü iptal edildi, yalnızca 3 dakikada...

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Beşiktaş ile Kayserispor'un kozlarını paylaştığı Süper Lig'in ilk haftasında ilginç anlar yaşandı.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü, Kayserispor karşısında 11'i Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Kartal, Salih, Gedson, Ghezzal, Muleka, Weghorst şeklinde tercih etti.

Bir kez daha Beşiktaş'a geri dönen Cenk Tosun, yedek kulübesinde başlarken oyuna 77. dakikada dahil oldu.

YALNIZCA 7 DAKİKA SONRA GELEN GOL

Kullanılen köşe vuruşunda yaşanan karambolde topu ağları havalandıran Cenk Tosun, taraftara koşarak büyük bir sevinç yaşadı.

Ancak VAR incelemesinin ardından gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

3 DAKİKADA OYUNDAN ATILDI

Mücadelenin 90+1. dakikasında ise Cenk Tosun, rakibin hızlı atağını kesmek için yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

Yalnızca 3 dakika sonra ise hakem Ümit Öztürk'ün çaldığı faul düdüğü sonrasında çok sinirlenen milli golcü, itirazları sonrasında ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

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Tecrübeli oyuncunun karar sonrasında bir hayli sinirlendiği görüldü.