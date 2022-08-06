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Canlı Anlatım: Beşiktaş Kayserispor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Kayserispor#Beşiktaş Maçı Saat Kaçta
Canlı Anlatım: Beşiktaş Kayserispor maçı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2022 18:25

Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'in ilk haftasında karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Beşiktaş: 0

Kayserispor: 0

Goller

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Kartal, Salih, Gedson, Ghezzal, Muleka, Weghorst

Kayserispor: Beşiktaş: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Cardoso, Karimi, Bertolacci, Emrah, Thiam, Gavranovic

Süper Lig’in açılış haftalarında oynadığı sekiz deplasman maçının sadece birini kazanabilen Kayserispor, tek galibiyetini 2+ gol kaydettiği tek karşılaşmada İstanbul Başakşehir’den aldı. Açılışını iç sahada yaptığı son altı sezona galibiyetle başlayan Beşiktaş, son kaybını 2001/02’nin ilk haftasında Trabzonspor’a 2-1 mağlup olarak yaşadı.

Beşiktaş Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Kayserispor maçı bu akşam saat 21:45'te başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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#Beşiktaş#Kayserispor#Beşiktaş Maçı Saat Kaçta

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