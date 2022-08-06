Canlı Anlatım: Beşiktaş Kayserispor maçı

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Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor.
İlk yarı oynanıyor
Beşiktaş: 0
Kayserispor: 0
Goller
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Kartal, Salih, Gedson, Ghezzal, Muleka, Weghorst
Kayserispor: Beşiktaş: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Cardoso, Karimi, Bertolacci, Emrah, Thiam, Gavranovic
Süper Lig’in açılış haftalarında oynadığı sekiz deplasman maçının sadece birini kazanabilen Kayserispor, tek galibiyetini 2+ gol kaydettiği tek karşılaşmada İstanbul Başakşehir’den aldı. Açılışını iç sahada yaptığı son altı sezona galibiyetle başlayan Beşiktaş, son kaybını 2001/02’nin ilk haftasında Trabzonspor’a 2-1 mağlup olarak yaşadı.
Beşiktaş Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş Kayserispor maçı bu akşam saat 21:45'te başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.