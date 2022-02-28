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Beşiktaş-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte son bilgiler

#Beşiktaş-Kayserispor Maçı
Beşiktaş-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta İşte son bilgiler

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı çalışmayla devam etti. Ligde işler istediği gitmeyen İstanbul ekibinde tek hedef galibiyet. Peki, Beşiktaş-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile karşılacak olan Beşiktaş, hazırlıklarına bu sabah yaptığı çalışma ile devam etti. Basına kapalı idman, 1.5 saat sürdü. Uzun bir aranın ardından takımla çalışmaya başlayan Georges Nkoudou'yu takım arkadaşları alkışlarla karşıladı. İşte, Beşiktaş-Kayserispor maçından son bilgiler...

Beşiktaş-Yukatel Kayserispor maçı 2 Mart Çarşamba günü yapılacak. Müsabaka saat 20:30'da başlayacak.

ÇEYREK FİNALDE DİĞER MAÇLAR

1 Mart Salı:

20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

2 Mart Çarşamba:

17.00 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

20.30 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: Halil Umut Meler

3 Mart Perşembe:

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: Zorbay Küçük

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