Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK Beşiktaş Kayserispor maçı muhtemel 11'ler

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Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında bugün Kayserispor'u konuk edecek. Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer önderliğinde son haftalarda çıkışta olan "Kara kartal", Süper Lig'de oynadığı son 8 müsabakada 4'er galibiyet ve beraberlik elde etti. Kayserispor ise ligde yaptığı 23 maçta 5 galibiyet, 9'ar beraberlik ve yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılılar topladığı 24 puan ve averajla 16. basamakta bulunuyor. Kayseri temsilcisi, teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde ligde oynadığı son 4 karşılaşmada 2'şer galibiyet ve beraberlik aldı. Peki, Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK Beşiktaş Kayserispor maçı canlı izle bilgisi

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

ZTK Beşiktaş - Kayserispor maçı 1 Mart Cumartesi saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranından yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Tayyip, Uduokhai, Svensson, Masuaku, Gedson Fernandes, Oxlade-Chamberlain, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Immobile

Kayserispor: Bilal, Kolovetsios, Attamah, Hasan, Gökhan, Karimi, Kartal, Mane, Bourabia, Cardoso, Nazon

Eksikler

Beşiktaş'ta Kayserispor karşısında sakatlığı süren Emrecan Terzi formasından uzak kalacak.

Siyah-beyazlılarda bireysel çalışmalarına devam eden kaptan Necip Uysal'ın da kadroda olması beklenmiyor.

Öte yandan sakatlığını atlatan Ernest Muçi'nin teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumda formasına kavuşması bekleniyor.

Ceza sınırındakiler

Beşiktaş'ta üç oyuncu, Bellona Kayserispor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Ciro Immobile, yarın sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

Bu üç futbolcu, cezalı duruma düşmesi halinde 27. haftada Gaziantep FK ile Tüpraş Stadı'nda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

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İki ekip arasında 1973-1974 sezonundan itibaren yapılan 47 mücadelenin 28'ini siyah-beyazlı ekip kazanırken, 10 maçtan Kayserispor galip ayrıldı. Takımlar 9 müsabakada ise birbirine üstünlük sağlayamadı.

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Bu maçlarda Beşiktaş, rakip fileleri 76 kez havalandırırken Kayserispor ise 43 gol sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlılar, sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada rakibini deplasmanda 3-0 mağlup etti.

İstanbul'da Beşiktaş üstün



İki takımın İstanbul'da oynadığı müsabakalarda Beşiktaş'ın üstünlüğü dikkati çekiyor.

Siyah-beyazlı ekip, Kayserispor'u 23 kez İstanbul'da ağırlarken bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılı rakibini 18 kez sahadan puansız gönderdi.

İki ekip 3 mücadelede berabere kalırken, 2 maçı ise Kayseri temsilcisi kazandı.

Beşiktaş'ın bu karşılaşmalardaki 49 golüne Kayserispor, 18 golle yanıt verdi.

Son 9 maçta mağlubiyeti yok

Beşiktaş'ın, Süper Lig'de Kayserispor ile oynadığı son 9 karşılaşmada mağlubiyeti bulunmuyor.

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Siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 8 kez sahadan galip ayrılırken 1 mücadele ise berabere sonuçlandı.

En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda Kayserispor'u İstanbul'da 4-0 yenerek rakibine karşı ligde en farklı skorlu galibiyetini elde etti.

Siyah-beyazlılar, 2024-2025 sezonunun ilk yarısında Kayseri'de oynanan müsabakada rakibini 3-0 mağlup ederek farklı bir galibiyete daha imza attı.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda yine Kayseri'de yapılan mücadelede Beşiktaş'a 3-0 üstünlük kurdu.

2010-2011 ve 2021-2022 sezonlarında İstanbul'da oynanan ve Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı maçlar, iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.