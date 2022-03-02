Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

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Beşiktaş Kayserispor maçı, Türkiye Kupası'nda bir sonraki tura kalacak olan takımı belirleyecek. Yarı Finalde mücadele edebilmek için ter dökecek olan iki takım, kadrolarındaki tüm kozları sahaya yansıtacak. Peki, Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Beşiktaş, Kayserispor'u konuk edecek. 2 Mart Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, A Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Umut, Necip, Ghezzal, Atiba, Teixeira, Kenan, Batsuayi

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Abdulkadir, Cardoso, Ramazan, Attamah, Thiam, Gavranovic

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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Kayserispor, hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti. Bu akşam oynanacak maçta turu geçen taraf olmak isteyen sarı kırmızılı takımda 5 eksik var. Sakatlıkları bulunan Yasir Subaşı, Dilmitrios kolovetsios, Bernard Mensah, Emrah Başsan ve koronavirüs karantinasında bulunan Bilal Bayezit forma giyemeyecek.