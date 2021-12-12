Haberin Devamı

Beşiktaş Kayserispor maçı, henüz teknik direktörü bulunmayan Siyah Beyazlı ekip için önemli bir sınav olacak. Kayserispor ile daha önce 50 kez karşılaşan Beşiktaş 25 galibiyet elde ederken, 13 karşılaşmadan ise mağlubiyet ile ayrıldı. Peki, Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Süper Lig'in 16'ncı Hafta mücadelesinde Kayserispor ile karşılaşacak. 12 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ'TA TEKNİK PATRON YARIN BELLİ OLACAK

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, yerli ve yabancı adaylarla ilgili karar aşamasına geldi.



İlk olarak Alman Daniel Farke ile temas kuran ancak ’hayır’ cevabı alan siyah beyazlı yönetim, diğer adaylarla da bir kaç gün içinde görüşmeleri sonuçlandırmak istiyor. Yeni teknik direktörü Fenerbahçe derbisine mutlaka yetiştirmek isteyen yönetimin yerli adayları hala Şenol Güneş, Okan Buruk ve Rıza Çalımbay. Yabancı olarak da seçenekler Portekizli Bruno Pinherio ve Rus Stanislav Çerçesov olarak belirlenmiş durumda. Pinhero’nun Estoril ile sözleşmesinin olması bu süreci uzatacak gibi gösterirken, Çerçesov ise Rus Milli Takımı’ndan sonra takım çalıştırmadı.



Beşiktaş yönetimi bugün veya en geç yarın toplantı yaparak yerli mi, yabancı mı konusunu kesin olarak karara bağlayacak.