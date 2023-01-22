Beşiktaş, Kayserispor deplasmanında! Aboubakar oynayacak mı?

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Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar transferinde mutlu son... Kartal, 2016-17 ve 2022-21 sezonlarında formasını giyen ve bu iki sezonda da şampiyonluk yaşayan, son kulübü Al Nassr’la anlaşarak yollarını ayıran eski yıldızı Aboubakar’la resmi sözleşme imzaladı. Kamerunlu yıldız oyuncu, Temmuz 2021’de bedelsiz olarak gittiği Al Nassr’dan yine bedelsiz olarak Beşiktaş’a döndü. Önceki gece sabaha karşı İstanbul’a gelen 30 yaşındaki golcü dün ilk olarak sağlık

kontrolünden geçti.

Nevzat Demir Tesisleri’nde Kazancı ile bir araya geldi

Aboubakar daha sonra Nevzat Demir Tesisleri’ne geçerek burada Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile bir araya geldi ve 2.5+1 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Kazancı, Aboubakar’a, “Evine hoş geldin” diyerek kulüpteki üçüncü döneminde başarılar diledi. Transfer daha sonra Kamuyu Bilgilendirme Platformu’na (KAP) bildirildi. Sözleşmeye göre Kamerunlu forvete net 1 milyon 140 bin Euro imza parası ödenecek. Aboubakar bu sezon 1 milyon 555 bin Euro alacak, sonraki sezonlardaki ücreti ise 3 milyon 110 bin Euro olacak.

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Oyuncuya aldığı süre ve karşılaşma türüne göre azami 12 bin Euro maç başı ücret ödenecek. Vincent Aboubakar, imza töreninin ardından teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi. Görüşmede sıcak ve samimi görüntüler yaşandı.

Kadroya alındı, Güneş isterse bugün forma giyebilecek

Kayserispor maçı için bu kente giden kafilede Aboubakar da yer aldı. Lisansı çıkan Kamerunlu forvet, bugün oynanacak Kayserispor maçında şans verilmesi halinde sahaya çıkabilecek. Yıldız oyuncu teknik heyete oynamaya hazır olduğunu söyledi.

Süper Lig’de 44. randevu

Ligde bu sezon siyah-beyazlılar, 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile aldığı 32 puanla 5. sırada yer alırken, sarı-kırmızılılar ise 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile topladığı 26 puanla 8. sırada bulunuyor.



Beşiktaş ile Kayserispor, bugüne kadar Süper Lig’de 43 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, 25 defa sahadan 3 puan ile ayrılan taraf olurken, sarı-kırmızılılar da 10 karşılaşmada gülen taraf oldu. Geride kalan 8 müsabaka ise berabere tamamlandı.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan maçı siyah-beyazlılar 1-0'lık skorla kazandı.

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Beşiktaş, bu sezon ilk peşinde



Beşiktaş, Kayserispor karşısında galip gelirse bu sezon ilk kez üst üste 4 galibiyet elde etmiş olacak. Kartal, Süper Lig’de oynadığı son 3 karşılaşmadan 3 puan ayrıldı. Siyah-beyazlılar bu süreçte Adana Demirspor’u 1-0, Kasımpaşa ve Konyaspor’u da 2-1’lik skorla mağlup etti.

Mete Kalkavan düdük çalacak



Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Zorbay Küçük olacak.

Beşiktaş'ın Kayserispor maçı muhtemel 11'i şöyle: