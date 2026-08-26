Beşiktaş, Kauno Zalgiris maçı kamp kadrosunu açıkladı!

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Kauno Zalgiris'e karşı sahaya çıkacağı mücadelenin kamp kadrosu belli oldu.
Siyah - beyazlılar, Leandro Trossard'ın sağlık ekibince yapılan risk analizinde yüksek risk değerlendirmesi nedeniyle kadroda yer almadığını açıkladı.
Beşiktaş'ın Kauno Zalgiris maçı kamp kadrosu şu şekilde:
Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy.