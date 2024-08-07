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Beşiktaş, Kasımpaşalı Yasin için devrede!

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#Transfer#Beşiktaş#Yasin Özcan
Beşiktaş, Kasımpaşalı Yasin için devrede
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 07:00

Beşiktaş, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın genç stoperi için görüşmelere başladı.

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Siyah beyazlılar, geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen 18 yaşındaki Yasin Özcan için Kasımpaşa’ya takas artı para içeren bir teklif sunup beklemeye çekildi.

Beşiktaş, geçen sezon sonunda transfer gündemine aldığı Kasımpaşa’nın genç stoperi Yasin Özcan için yeniden devreye girdi. Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst’un da transferine onay verdiği 18 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş’ın lacivert beyazlılara para ve takas teklifi yaptığı öğrenildi. Kasımpaşalı yöneticilerin teknik direktör Sami Uğurlu ile konuştuktan sonra Beşiktaş’a cevap verecekleri ifade edildi. İki sezondur Süper Lig’de forma giyen Yasin Özcan, 2022-23 sezonunda henüz 16 yaşındayken Başakşehir maçında ilk gol sevincini yaşadı.

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18 YAŞINDA 56 SÜPER LİG MAÇINDA OYNADI

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İki sezonda Süper Lig’de 56 karşılaşmada oynayan Kasımpaşalı futbolcu 4 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. U16, U17 ve U22 milli takımlarında da yer alan Yasin 19 kez sahaya çıkarken 1 gol kaydetti.

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#Transfer#Beşiktaş#Yasin Özcan

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