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GeriFutbol Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 29.03.2021 - 15:49 | Son Güncelleme:

Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile 4 Nisan Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını 3 günlük iznin ardından sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlı oyuncular; pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı.

Antrenman yarım sahada oynanan çift kale taktik maçının ardından yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

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